Mara Venier, indovina chi viene a cena? La conduttrice di Domenica In è una vera e propria icona del piccolo schermo e anche un pilastro imprescidibile nella vita di molte celebrità. E una cenetta tête-à-tête a casa di Zia Mara si presenta sempre un momento di grande festa e divertimento. Ecco chi ha incontrato dopo tanto tempo.

Una coppia di bionde, apprezzatissime al pubblico italiano in egual misura. Stiamo parlando di Mara Venier e dell’invitata speciale Alessia Marcuzzi. Entrambe hanno avuto modo di trascorrere del tempo dopo tanti mesi di lontananza e fare un bel brindisi alla loro amicizia. Una cenetta tra donne, proprio a casa della conduttrice di Domenica In.





Non sono mancate le risate e anche le confidenze tra le due amiche affiatate come sempre, con una piacevole musica di sottofondo e uno scenario da togliere il fiato. Dal terrazzino dell’attico di Mara Venier è stato possibile ammirare il centro di Roma e mettere da parte tutti gli impegni lavorativi per rilassarsi insieme.

Le immagini non possono che parlare chiaro e fare respirare anche a chi osserva l’atmosfera complice e gioiosa che può caratterizzare una cenetta tra sole donne e amiche di sempre: “Abbiamo una boccia di champagne rosé in frigo tutta per noi. Finalmente insieme. I nostri cuori si ritrovano. Con noi è roba di cuore”, intona davanti alla camera Mara Venier. “Mi mancavi troppo”, risponde Alessia Marcuzzi.

E il pubblico di fan ha avuto modo di dare anche una sbirciatina al menù: cena orientale a base di involtini primavera e riso alla cantonese. Il dolce? Un buon babà e rum “regalo del mio adorato Ferzan” afferma felice Mara Venier, tesa a riabbracciare Alessia dopo il tanto discusso addio alla Mediaset e il nuovo orizzonte lavorativo.

