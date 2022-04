Marta Fascina, le origini della “quasi moglie” di Silvio Berlusconi. Per il leader di Forza Italia un grande passo compiuto lo scorso 19 marzo insieme a Marta, quello delle nozze simboliche, argomento che nel giro di poche ore ha riempito le colonne della cronaca rosa italiana. Un articolo diffuso su Oggi farebbe riferimento alla Fascina come “Lady Mistero”.

Cosa si conosce di Marta Antonia Fascina? Classe 1990, Marta è nata a Melito di Porto Salvo ed è una politica italiana, deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018, compagna di Silvio Berlusconi dal 2020. Ma ci ha pensato il settimanale Oggi a svelare qualcosa in più sulla “quasi moglie” di Silvio Berlusconi.





“Finché Forza Italia non l’ha candidata nel 2018 in un collegio blindato nessuno qui ne aveva sentito parlare”, sono le parole rese pubbliche sull’articolo di Oggi di un personaggio locale che ha preferito restare anomino. Nell’articolo si fa riferimento anche all’amicizia nata con Giacomo Urtis, per cui sarebbe stata “modella”.

Poi il trafermento a Milano dove lavorerà per il Milan per poi entrare nel “cerchio magico” di Silvio Berlusconi dal 2015. Arriva il 2020, anno di ufficializzazione della relazione con il leader di Forza Italia, caratterizzata però da una radicale discrezione da parte della diretta interessata.

Un momento molto delicato sarebbe giunto nella vita di coppia proprio con il ricovero di Berlusconi. Alcune indiscrezioni hanno fatto emergere una promessa che il presidente avrebbe fatto a Marta: “Se ne esco ti sposo”.

Detto fatto, le nozze simboliche sono avvenute nonostante la bocciatura dei figli di lui a una celebrazione di amore eterno vera e propria. Il motivo sembra esistere in questioni di eredità che solo dopo il divorzio da Veronica Lario avrebbero raggiunto un equilibrio nella ripartizione.

