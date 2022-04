Floriana Secondi, il retroscena inaspettato sulla naufraga. Dallo studio dell’Isola dei Famosi a quello de Le Iene, la moglie di Francesco Totti trova sempre il modo per alzare l’asticella dell’attenzione. Tornata sul palcoscenico de Le Iene nel ruolo di ospite di Belen Rodriguez e Teo Mammucari, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ‘spifferato’ un dettaglio di cui è venuta a conoscenza.

Tutte le attenzioni sul ‘caso’ che riguarderebbe una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Stiamo parlando proprio di Floriana Secondi smascherata affettuosamente dalla padrona di casa del reality show ai limiti della sopravvivenza in Honduras.





Del tutto a proprio agio su un palco che conosce molto bene, Ilary Blasi scherzando con la nuova coppia di conduttori nel bel mezzo di una chiacchierata amichevole ha risposto alla domanda di Teo Mammucari diretta su Cicciolina e Gustavo. La risposta di Ilary ha fatto emergere un altro ‘scottante’ colpo di scena.

“Ti posso dire una cosa? Non è Cicciolina quella che punta il papà… è Floriana! Floriana ha detto in un confessionale che le piace Gustavo e lo ha detto anche a me prima di partire. Le ho chiesto: ‘ma c’è qualcuno che ti piace?’ e lei ha risposto: ‘Sì, Gustavo Rodriguez’!”.

Svelato dunque il piccolo debole che Floriana avrebbe nei riguardi di papà Rodriguez. Ma sarà davvero così? Nel corso della prossima diretta con l’Isola non è da escludere che l’argomento tirato in ballo a Le Iene possa diventare il più piccante capitolo da scrivere nella storia del reality show ai limiti della sopravvivenza.

“Davanti a loro non posso farlo”. Isola dei Famosi, Alvin svela tutto: per il bene dei naufraghi