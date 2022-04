Alvin, il dietro le quinte spiegato da chi sa. Nuova edizione per l’Isola dei Famosi con alla guida del timone Ilary Blasi. Puntata dopo puntata lo share di ascolti tende a rispondere meglio rispetto al momento dello start e per i naufraghi le sfide diventano sempre più difficili da affrontare. A spiegare qualche retroscena è stato Alvin nel corso di un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni.

Non è la prima volta per Alvin spiegare con chiarezza come si svolge la vita dei naufraghi alle Honduras. Di recente l’inviato di Ilary Blasi è interventuto a proposito delle voci che hanno tirato in ballo la possibilità di un ‘salto-puntata’ per avverse condizioni meteorologiche con tanto di uragano: “Abbiamo appena finito la riunione in scaletta per la puntata di stasera. Non so come mai in Italia sia arrivata la notizia di un uragano, in realtà non è proprio così”.





E sulla rivista TV Sorrisi e Canzone, è di nuovo Alvin a spiegare i ldietro le qunte che riguarda la vita dei naufraghi in un faccia a faccia costante con le proprie capacità di resistenza. Ma i riflettori si accendono anche sugli addetti ai lavori. Queste le sue parole.

“Se le condizioni sono critiche per i naufraghi lo sono anche per noi che lavoriamo con il maltempo. Sei sempre sottoposto a condizioni estreme, devi essere pronto a superare le avversità e far arrivare a Milano quello che accade qui nonostante la distanza e le otto ore di fuso”, sottoliena Alvin senza troppi giri di parole.

L’acerrimo nemico dei naufraghi? La fame: “I ragazzi sanno quali sono le regole del programma e le hanno accettate. Però per non farli star male evito di mangiare davanti a loro, al massimo bevo”, ha rivelato l’inviato per poi chiosare il suo intervento.

