“Devi farlo, per favore”. Amici, occhi puntati su Lorella Cuccarini. Una scelta molto difficile

Amici 21, Lorella Cuccarini, lo sfogo dell’ex professore mira dritto a ‘lei’. Non sfugge il riferimento lanciato da una dei volti storici del programma che con un appello ha deciso di sollevare una richiesta specifica alla celebre ballerina ad oggi nel ruolo di professoressa.

A prendere parola è proprio Luca Jurman attraveso la pagina ufficiale di Facebook. L’ex professore di Amici decide di rivolgere alcune riflessioni e poi una vera e propria richiesta a Lorella Cuccarini. Anche se il riferimento resta implicito per i più attenti non è difficile comprendere che Luca Jurman abbia deciso di rivolgersi proprio a lei.





Uno sfogo che suona anche come una critica nei confronti del talent. Luca Jurman decide di rompere il silenzio e rendere pubblico il suo pensiero a riguardo: “Posso dirlo? Continuare a mettere le ‘barre’ su brani e opere che hanno fatto storia e venduto milioni di dischi in tutto il mondo, sfruttando e spesso deturpando il significato del testo e del senso comunicativo dell’originale… Ha rotto!”.

“Ma scrivete su musiche originali, vostre (se siete in grado), così evitate anche confronti imbarazzanti. Trovo altresì imbarazzante e abominevole che degli ‘pseudo titolati’ avallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo ‘geni’ dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo. Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte, sta creando la sua estinzione”.

Poi le parole rivolte a ‘qualcuno’ di cui ha profonda conoscenza per motivi lavorativi: “All’interno dei professori di canto, lì, c0p una persona con cui ho lavorato per anni”, poi l’ex professore aggiunge: “È stata anche mia allieva”. I riferimenti a Lorella Cuccarini sono velati “Ho collaborato al suo disco, abbiamo due tappe insieme dal vivo”. Lorella e Jurman hanno duettato in “Portami via”.

“Perché il corista in questo paese è considerato un non artista? È anche una gavetta per diventare solista”, puntualizza Jurman. “Siccome so che è una grandissima professionista…non far passare quel messaggio che il corista è così…almeno tu dì qualcosa!”, per poi chiosare: “In nome dell’arte che hai sposato e tante volte rappresentato. Per favore non fare passare questo messaggio, che sai benissimo che è sbagliato”.

