Non un momento da ricordare per Mara Venier e Domenica In. Un attacco senza precedenti è stato sferrato nei confronti della conduttrice televisiva nelle ultime ore e difficilmente potrà rimanere in silenzio. Si attende una sua reazione, che allo stato attuale non è ancora arrivata, ma sta di fatto che lei è stata costretta a subire forse una delle critiche più aspre di tutta la sua vita. Colui che ha puntato il dito contro la donna e il suo programma se l’era presa anche con Selvaggia Lucarelli, facendola arrabbiare.

Brutte notizie per Mara Venier e Domenica In erano giunte anche lo scorso lunedì, quando erano usciti i dati riguardanti gli ascolti televisivi. Lei ha perso per la terza domenica di fila con Amici 22 di Maria De Filippi nella gara degli ascolti. Eppure qualcosa si muove: grazie anche al talk show su Ballando con le Stelle la Domenica In di Mara Venier è cresciuto rispetto alle precedenti settimane ma non è riuscito a battere Amici di Maria De Filippi. Ottimo risultato invece per Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini.

Mara Venier e Domenica In: dure critiche da Aldo Grasso

Dunque, entrando maggiormente nello specifico, il sito Biccy ha riportato le durissime parole contro Mara Venier, Domenica In e non solo: “Non trovavo le parole per dire quanto fosse noiosa e insulsa la tv che si nutre solo di se stessa; per questo ho seguito Domenica In quando stava parlando di Ballando con le stelle con gli inevitabili highlights della sera prima. Non so come esprimere la mia avversione per le giurie televisive (specie quelle con le palette); per questo mi incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva Zanicchi”.

A mettere nel mirino la presentatrice Rai è stato il giornalista Aldo Grasso sul Corriere della Sera, il quale ha continuato: “Come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile. Domenica in come il Var di Ballando con le stelle, mah! Domenica In è fastidiosa perché Mara Venier tratta la trasmissione come fosse casa sua, con una trasandatezza formale degna di una tv locale”. Ma la sua invettiva contro la trasmissione Domenica In e la professionalità di Mara Venier non si è arrestata qui.

Infine, Grasso ha chiosato dicendo: “Invece di pensare a fare un buon programma, come ai tempi di Pippo Baudo, invece di guardare oltre la sua cerchia di amici, tipo Alberto Matano, Venier si preoccupa della reputazione dei social: non sapendo che alcuni di questi gruppi sono manovrati e non bisogna neanche prenderli in considerazione”. Vedremo se Zia Mara risponderà.