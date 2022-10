Niente da fare per Mara Venier e Domenica In, sconfitte per la terza domenica di fila da Amici 22 di Maria De Filippi nella gara degli ascolti. Eppure qualcosa si muove: grazie anche al talk show su Ballando con le Stelle la Domenica In di Mara Venier è cresciuto rispetto alle precedenti settimane ma non è riuscito a battere Amici di Maria De Filippi. Ottimo risultato invece per Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, complice il confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Una lenta ripresa che da speranza a Mara Venier che, per ora, deve accontentarsi del secondo posto.



Quella di ieri è stata comunque una puntata che i telespettatori hanno dimostrato di gradire, con tanti colpi di scena e ospiti importanti. Tra i momenti più interessanti l’intervista a Biagio Antonacci che ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e, accompagnato dalla sua chitarra, ha presentato il tour “Palco Centrale” che prenderà il via dal 5 novembre.

Leggi anche: “Bomba in arrivo”. Mara Venier, l’annuncio scuote Domenica In: parte il conto alla rovescia

Mara Venier e Domenica In ancora sconfitte da Amici 22 ma la ‘zia’ cresce







Alta tensione poi quando è stato il momento di Gabriel Garko, che si è raccontato tra carriera e vita privata, con particolare attenzione alle sfide nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Venendo ai numeri che Davide Maggio riporta nel suo sito. Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.363.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%, nella prima parte, e 2.020.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella seconda parte (Saluti di Mara dalle 16.49 alle 17.11: 1.667.000 – 16%).



Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.000.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.228.000 spettatori con il 15.8%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.595.000 spettatori (21.4%). A seguire Verissimo ha interessato 2.265.000 spettatori con il 21.7%, nella prima parte, e 1.987.000 spettatori con il 17.3%, nella parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Provinciale ha convinto 543.000 spettatori pari al 4.2%.



Vorrei Dirti Che ha raccolto 345.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Il Signore degli Anelli – Le Due Torri raccoglie 432.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.041.000 spettatori con il 15%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.076.000 spettatori con l’8.7% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 725.000 spettatori con il 6.6%. Rebus ha ottenuto 653.000 spettatori (6.3%).

“Ma come puoi farlo”. Mara Venier e Romina Power, caos a Domenica In: cosa è successo