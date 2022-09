“Bomba in arrivo”. Mara Venier, l’annuncio scuote Domenica In: parte il conto alla rovescia

Mara Venier, la notizia alza l’asticella delle aspettative. Un programma sempre molto atteso dal pubblico italiano quello di Domenica In, che di appuntamento in appuntamento non fa che ospitare nel salotto televisivo sempre tanti vip d’eccezione. A rivelare in anteprima gli ospiti, ci ha pensato TvBlog.

Mara Venier, ospiti d’eccezione a Domenica In previsti per il 2 ottobre. Il pubblico italiano non fa che aspettare l’appuntamento domenicale con l’iconica conduttrice italiana. Stando alle ultime indiscrezioni, tanti ospiti vip. Per cominciare, Loredana Lecciso, accompagnata dalla figlia Jasmine.

Mara Venier, ospiti d’eccezione a Domenica In. Le anticipazioni

Ma nel corso della stessa puntata, un approfondimento su Rita Dalla Chiesa dopo le elezioni 2022. Nello studio di Domenica In in campo anche la filosofia e l’arte della scrittura di Stefano Zecchi, ma anche il giornalista Aldo Cazzullo. (Mara Venier, la notizia su Domenica In è confermata).

Atteso nello studio televisivo di Domenica In, anche il grande ritorno di Serena Rossi, reduce dal successo della fiction Mina Settembre. E per concludere anche la presenza di Asia Argento. E chissà se l’attrice non tornerà a parlare delle sue ultime vicende sentimentali.

Per Mara Venier non resta dunque che confidare nel riscontro con il pubblico italiano. Un momento per Domenica In delicato alla luce degli share di ascolti registrati la scorsa settimana, lievemente in calo nonostante la presenza di ospiti di successo, come Elodie.