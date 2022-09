Mara Venier, momento no, Domenica In bocciata dagli ascolti. E dire che la puntata di ieri si annunciava ricca di appuntamenti e con un parterre di ospiti di rilievo assoluto come Elodie. Elodie che, intervistata da zia Mara, si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita personale a cominciare dall’esperienza ad Amici. “Pensavo di non essere abbastanza brava, pensavo che quello non sarebbe mai stato il mio futuro ma avevo la responsabilità del mio sogno e così, un po’ per caso, un po’ per me stessa, sono andata ad Amici e lì c’è stata la svolta”.



“Ad Amici non volevo andarci perché avevo paura del confronto. Poi, sotto consiglio di un amico mi sono ritrovata ai provini ma senza crederci. Una volta entrata nella scuola, però, ci ho messo tutta me stessa. È stato un momento importantissimo della mia vita. Avevo trovato cosa fare di me ed emotivamente mi ha fatto confrontare con me stessa”.

Mara Venier e Domenica In battute nella gara degli ascolti: vince Amici



E ancora: “Ho ricominciato ad amarmi e a non preoccuparmi più troppo dell’aspetto fisico. Ho iniziato a mettere in primo piano chi ero e non come apparivo. Prima di allora avevo sempre pensato di essere più bella che intelligente. Oggi mi piace curarmi perché mi voglio bene ma non è per semplice vanità”. Poi rispondendo ad alcune domande più intime.



“Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo. Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così. La mia più grande paura? La solitudine”. Tornando agli ascolti. Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.224.000 spettatori (16.5%) nella prima parte, di 2.018.000 spettatori (17.2%) nella seconda e di 1.739.000 (16.2%) nei Saluti di Mara.



Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.7% con 1.629.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.622.000 spettatori con il 17.7%, Amici 2.929.000 (23.5%), Verissimo 2.300.000 (21.5%) nella prima parte e 1.927.000 (17%) nella seconda chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Provinciale si porta al 4.3% di share con 571.000 spettatori, Vorrei Dirti Che ha convinto 399.000 spettatori (3.3%).

