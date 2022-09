“Le soffia il posto”. Mara Venier, la sua erede a Domenica In è un nome bomba

Mara Venier potrebbe dire addio a Domenica In nel prossimo futuro. Ogni anno circolano voci sul suo abbandono del programma di Rai1, ma anche quest’anno è stata confermata ed è saldamente al suo posto. Ma ora ecco spuntare il nome della sua possibile erede, che sarebbe designata dalla stessa zia Mara, che apprezza moltissimo le doti di questa sua collega. Indiscrezioni che stanno diventando sempre più forti, ma ovviamente bisognerà attendere affermazioni ufficiali che possano far concretizzare questa ipotesi.

Al posto di Mara Venier a Domenica In potrebbe giungere una nuova presentatrice. Un’erede sicuramente all’altezza della donna, che non la farebbe rimpiangere. Intanto, il vero ciclone è stato il ritorno di Amici. – Domenica In ha avuto 1.930.000 spettatori (14.9%) nella prima parte dalle 14:11 alle 14:54, 1.854.000 utenti (16.8%) nella seconda parte dalle 14:59 alle 16:37, e 1.664.000 (16.9%) con I Saluti di Mara in onda dalle 16:42 alle 17:09. Mentre Maria De Filippi ha coinvolto 2.866.000 spettatori (24.1%). Per Mara Venier una botta come non si ricordava da tanto tanto tempo.

Mara Venier, a Domenica In l’erede potrebbe essere Eleonora Daniele

A rivelare la notizia su Mara Venier e Domenica In è stato il settimanale NuovoTv, che ha svelato il nome dell’erede della donna. Difficile trovare qualcuno che non sarà d’accordo con questa scelta futura, se davvero dovesse essere ufficiale, anche se resterebbe l’enorme dispiacere per l’addio di zia Mara. Andiamo a vedere insieme cosa è stato scritto e cosa tra l’altro la stessa Mara Venier disse a proposito di questa conduttrice televisiva, che anno dopo anno si è fatta strada con grande professionalità.

L’erede di Mara Venier potrebbe essere Eleonora Daniele, stando a NuovoTv: “Eleonora è la perfetta erede e l’unica a cui Mara pare voglia lasciare la sua trasmissione”. E poi è stata rivelata una frase che proferì Mara: “Quando la guardo negli occhi so che mi posso fidare perché lei, come me, ha vissuto momenti davvero molto difficili”. Staremo a vedere se la presentatrice di Storie Italiane un domani riuscirà davvero a sostituire la Venier, che per il momento proseguirà senza intoppi questa sua lunga esperienza.

Eleonora Daniele ha ricevuto dei complimenti giorni fa da Alberto Matano: “Segui le storie anche quando le telecamere si spengono e questa è una cosa molto bella, io ne so qualcosa”. Sorpresa per queste belle parole, Eleonora Daniela ha ovviamente ringraziato il collega sottolineando che con Storie Italiane “saremo di nuovo al servizio dei telespettatori”.