Domenica In diffidata da Romina Power. È questa la notizia emersa ieri durante l’ultima puntata dello show di Mara Venier su Rai 1. Nessuno ne era al corrente, tranne i diretti interessati e la cosa è emersa quando Loredana Lecciso era ospite del programma. Nella puntata del 2 ottobre, la moglie di Albano Carrisi sta facendo una chiacchierata con la padrona di casa quando dalla regia fanno partire una clip dedicata al cantante di Cellino San Marco.

Subito dopo la messa in onda del video, Loredana stava pronunciando il nome di Romina, quando è stata immediatamente stoppata dalla conduttrice: “Non dobbiamo nominare — l’ha interrotta —. Non si nomina proprio, sennò ce querelano”. Attimi di imbarazzo in studio, ma la Lecciso sembra aver capito di casa si parla. A quel punto Mara Venier ha poi proseguito: “Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome”. Aggiungendo infine: “Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara”.

Domenica In diffidata da Romina Power

Ma cosa diavolo è successo tra Mara e Romina? Le due, nelle scorse edizioni di Domenica In sono state sempre insieme, qualcuno l’ha addirittura nominata “un’opinionista del programma”, scherzando sull’intensità delle sue ospitate. Tuttavia qualcosa di grave deve essere successo tra la Venier e la Power, qualcosa probabilmente relativo ad Al Bano.

C’è da dire poi che due settimane fa, la cantante, che è spesso apparsa come ospite nel salotto di Domenica In, è stata invece invitata a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin. In tanti hanno storto poi il naso per la curiosa ospitata di Loredana Lecciso (che a questo punto “sembra proprio una ripicca”, come fanno notare sui social). Ma sui social, a questa provocazione, la Venier ha commentato con un secco: “Assolutamente no credimi“.

Mara Venier rivela di aver ricevuto una diffida da parte di Romina Power. #DomenicaIn pic.twitter.com/BAz3yQhGvL — Trash Italiano (@trash_italiano) October 2, 2022

Poco dopo un altro utente sui social ha invece ha preso le parti della Venier: “Ricevere una diffida da quella che si é sempre decantata una tua amica non é il massimo, chiunque avrebbe reagito male. Io, personalmente, penso che se Romina avesse avuto qualsiasi perplessità sulla puntata di oggi, in riferimento all’ospitata della Lecciso, avrebbe dovuto prendere il telefono e chiamare la sua amica. La diffida la si fa ad una nemica non ad una che ti ha ospitato nel suo programma 80 volte”. Serafica la risposta della Venier: “Grazie“. Storia terminata? Tutt’altro.

