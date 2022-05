“Non doveva farlo”. Manila Nazzaro schierata: perché punta il dito contro Lulù

Non si placano i commenti relativi alla fine della relazione sentimentale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Già nei giorni scorsi Manila Nazzaro aveva voluto ufficializzare la sua presa di posizione sugli ex compagni di avventura al ‘GF Vip 6’, ma ora come riportato dal sito ‘BlogTivvu’ è tornata nuovamente sull’argomento e potrebbe scatenare ancora una volta la reazione dei fan della principessa etiope, che già l’avevano criticamente pesantemente dopo le sue precedenti esternazioni.

Manila Nazzaro aveva infatti rivelato poco tempo fa: “Apriamo il discorso hater, che trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la Casa. Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie. Ho capito sulla mia pelle che le tragedie, i dolori e le malattie o ti rendono migliore o peggiore”.





Manila Nazzaro torna a parlare di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Dunque, a ‘BlogTivvu’ Manila Nazzaro ha rotto di nuovo il silenzio intorno all’addio tra Manuel e Lulù e pare che non abbia cambiato assolutamente la sua opinione. Nonostante abbia ascoltato con attenzione ciò che ha riferito la sorella di Jessica e Clarissa Selassié, la conduttrice televisiva si è schierata apertamente dalla parte dei familiari del nuotatore. Così facendo, ha stoccato un’altra frecciatina nei confronti della giovane originaria dell’Etiopia, la quale potrebbe anche replicare.

Queste le considerazioni di Manila Nazzaro: “Mi dispiace moltissimo. Erano la coppia in cui credevo di più. Ma fuori dalla Casa c’è la prova del nove: la vita reale. Lì sono venuti fuori i caratteri diversi e il post GF Vip ha portato Manuel, perché lui ha deciso di chiudere, a recuperare la sua tranquillità. Faccio comunque un in bocca al lupo a entrambi, perché nella Casa sono stati una forza. Ma i sentimenti veri nella vita reale hanno un altro peso”. E poi è arrivato il commento più duro, una vera bacchettata nei confronti di Lulù.

Infine, Manila Nazzaro ha esclamato su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Ingiusto dare colpe a terzi o mettere in mezzo le famiglie, così come ha fatto Lulù, parlando della famiglia di Manuel, persone perbene. Quando il cuore smette di battere, finisce l’amore. Stop”. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori strascichi, dopo questa dichiarazione dell’ex ‘Temptation Island’.

“Pessima”. Manila Nazzaro, critiche e insulti dall’esercito di Lulù Selassié