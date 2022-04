È finita da pochi giorni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e la notizia, arrivata davvero a sorpresa per tutti, è stata commentata da diversi ex coinquilini della coppia nata al GF Vip 6. Anche da Manila Nazzaro.

La conduttrice e showgirl ha trascorso tutto il suo percorso nella Casa con la princess (il nuotatore è uscito prima) e nel corso di un’intervista a MondoTV24 in un certo senso si è schierata dalla parte di Manuel: “Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che Lulù debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”, le parole di Manila Nazzaro.





Manila Nazzaro, critiche e insulti dai fan di Lulù Selassié

“Apriamo il discorso hater, che trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la Casa – ha continuato Manila Nazzaro – Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie”.

“Ho capito sulla mia pelle che le tragedie, i dolori e le malattie o ti rendono migliore o peggiore. Ecco, loro sono l’accezione più bella da questo punto di vista e quindi vorrei che si proteggesse la bellezza di Manuel e della sua famiglia e la bellezza di Lulù nel suo animo, che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta”. Manila Nazzaro ha poi espresso il desiderio che possano restare entrambi delle belle persone come le ha conosciute al GF Vip 6.

Dopo questa intervista, però, sono arrivate tante critiche per Manila Nazzaro, accusata dai fan di Lulù Selassié di andare contro la princess. “Sempre più pessima… parla di cose che poi neanche sa!”, si legge. E ancora: “Manila, devi sapere che noi prima di parlare purtroppo per te leggiamo gli articoli, e prima ancora ti abbiamo seguita in casa quindi il modus operandi lo conosciamo bene. salutaci Franco… anzi no!”.

