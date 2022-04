Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono lasciati. Da giorni non si parla d’altro che di questo addio inaspettato, arrivato con un comunicato ufficiale di lui nella giornata di lunedì 25 aprile. Inaspettato anche per la princess, che dopo poche ore ha rotto il silenzio su Instagram spiegando di averlo saputo nello stesso modo dei fan.

Nel lungo sfogo social, Lulù Selassié ha anche raccontato di non essere mai stata accettata davvero dalla famiglia del suo ormai ex fidanzato. E ha anche puntato il dito contro il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, spiegando di averlo bloccato sui social per delle cose che sono accadute ma che per adesso non vuole rivelare.





Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, parla la sorella Clarissa

Da quando si è diffusa la notizia della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo diversi ex coinquilini della coppia hanno detto la loro. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alex Belli, che ha condiviso tutto il suo percorso al GF Vip 6 con la princess e lo sportivo. All’attore Barbara D’Urso ha chiesto a se sapesse qualcosa di più sulla fine di questo amore e anche perché, appena successo, Franco Bortuzzo ha messo a un post contro di lei.

Alex Belli ha difeso Franco Bortuzzo a Pomeriggio 5: “Quando Manuel ha detto che era tutto finito, Lulù Selassié era in studio con me a scattare le fotografie. Però ho parlato anche con Franco e il problema non è lui, piuttosto delle incongruenze passate tra Manuel e Lulù. Franco li ha lasciati vivere liberamente, anche perché hanno vissuto nella stessa casa, è un uomo per bene lui. Il GF Vip è un mondo parallelo, ma la realtà è fuori, è lì che c’è la prova reale”.

Delle volte vedo tanta gente parlare a vanvera, un tempo mi arrabbiavo adesso rido,perché l’idiozia e l’ignoranza mi fanno sorridere 🫶🥰 Anyway have a nice evening✨ #kittyclary — Clary Selassie (@ClariHaile) April 28, 2022

Ora, per la prima volta, è la sorella di Lulù Selassié e a sua volta ex concorrente del GF Vip 6 a rompere il silenzio: Clarissa Selassié. Come riporta il sito Biccy, sentite le parole di Alex Belli, la princess più piccola ha aspettato un paio d’ore per commentarle. Lo ha fatto su Twitter: “Delle volte vedo tanta gente parlare a vanvera, un tempo mi arrabbiavo adesso rido, perché l’idiozia e l’ignoranza mi fanno sorridere”.

