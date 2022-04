Si torna a parlare di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Come ormai sappiamo fin troppo bene, i due hanno deciso di troncare il loro rapporto amoroso. La fine è stata comunicata a tutti (nonché a Lulù Selassié) tramite una storia Instagram dal retrogusto di comunicato stampa. È successo lunedì scorso, ovvero quando Manuel Bortuzzo ha annunciato la loro rottura con un articolo dell’Ansa condiviso in una storia.

A quel punto Lulù Selassié non si data per vinta e in questi giorni ha cercato di andare avanti ed ha continuato a pubblicare foto del suo quotidiano, ma ieri sera ha sorpreso i fan mettendo diversi like a dei tweet su Manuel. Un comportamento che implicitamente fa capire che lei sia ancora molto legata a lui. “E buonanotte così. Il vero amore anche se distante rimarrà per sempre inciso nei ricordi e in un piccolo pezzettino di angolo cuore e per come la vedo io il vostro è stato sempre vero e puro”. “La profonda tristezza che provo in questo momento per entrambi. Io soffro con loro, io mi fido di lei”.





Lulù Selassié, quegli strani like a notte fonda: cosa succede tra lei e Manuel Bortuzzo

“E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”. A dire la sua ci ha pensato Alessandro Rosica, grande esperto di Gossip italiano. Secondo lui, Lulù Selassié non farebbe che piangere da quando Manuel l’ha lasciata: “Perché se da una parte Manuel e famiglia si sono liberati di Lulù Selassié ecc, dall’altra parte c’è una ragazza che sta malissimo”.

E ancora: “Lei piange notte e giorno e mangia a malapena, d’altronde potremmo capirla, dato che è stata lasciata da un assurdo comunicato ansa. La mattina della disfatta i signori non hanno avuto nemmeno lo stomaco di parlare a telefono con lei“. Tra l’altro, nella loro ultima intervista, i due gieffini avevano parlato della possibilità di creare una famiglia e avere dei figli.

Con questi 2 likes LULU sta dimostrando più maturità di tutti , anche nostra che leggo spesso giudicare ! Sta urlando che L’amore tri entrambi non va messo in discussione ! NESSUNO HA FINTO DI AMARE o non amava più , la fine non ha quel motivo ma altre invadenze #fairylu pic.twitter.com/eeeLOIs3JV — micky (@mickyCREE) April 29, 2022

Aveva detto Lulù Selassié a riguardo: “Ci amiamo tanto e stiamo benissimo insieme. Se pensiamo a creare una famiglia con dei bambini? Siamo usciti da poco dal Grande Fratello Vip e prima stiamo cercando di organizzare le nostre vite, ma formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare. Sogno fin da piccola di diventare una mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche per Manuel è così”.

