“Lulù l’ha saputo così”. Alex Belli, tutti i dettagli sull’addio tra lei e Manuel Bortuzzo

Non si fa che parlare dell’addio tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo in questi giorni e ore. In tanti hanno detto la loro su questa relazione sentimentale naufragata, dopo che l’amore era nato nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. A fare una dichiarazione interessante è stato adesso Alex Belli, che durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ ha lasciato senza parole la conduttrice Barbara D’Urso. Parole le sue che hanno rivelato dei dettagli, che finora non erano ancora ufficialmente emersi.

Prima di Alex Belli sulla questione si era soffermata Manila Nazzaro: ““Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che lei debba fare ancora un percorso e che la decisione di lui non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia. Non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto gran parte delle famiglie. Loro sono l’eccezione più bella da questo punto di vista”.





Ma Alex Belli ha voluto anche parlare di Soleil Sorge, anzi, è stata Carmelita a chiedere di spiegare perché ha deciso di togliere il segui da Instagram all’ex gieffina e attuale protagonista a ‘La pupa e il secchione’ in veste di giudice: “Beh, sai, era la giornata mondiale dell’unfollowing. E così abbiamo deciso di unfollowarci tutti. Anch’io ho smesso di seguirla. Ma comunque, no, tra noi c’è un rapporto fantastico”. Ha dunque utilizzato un bel po’ di ironia per commentare questo argomento indubbiamente spinoso.

Discutendo dunque della fine della love story tra Manuel e Lulù, Alex Belli si è lasciato scappare un aneddoto: “Quando c’è stato tutto il discorso che loro si sono lasciati, lei era da me perché stava facendo lo shooting fotografico con le sorelle Jessica e Clarissa”. Letteralmente sorpresa Barbarella, che ha subito esclamato: “Ma è veramente assurdo, stai su tutto ormai e vorrei davvero farvi notare che sta sempre su tutto realmente”. Infine, ha anche voluto dire le cause della rottura.

Infine, Alex Belli ha quindi svelato su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “C’erano dei problemini tra di loro, non erano di questi giorni. Erano problemi che venivano da lontano, non hanno superato la prova del nove”. Quindi, non si tratterebbe di un addio improvviso ma provocato da qualcosa che già non andava nel verso giusto in passato. L’ex gieffino non smette di sorprendere e anche Barbara D’Urso se n’è accorta.

