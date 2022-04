Manila Nazzaro. l’ex gieffina rompe il silezio sugli ex compagni di gioco del GF Vip. I riflettori non possono che restare accesi su Lulù e Manuel Bortuzzo, soprattutto in merito al capolinea raggiunto dalla coppia per la sorpresa di molti. Un parere senza filtri espresso proprio da chi ha seguito la loro storia da vicino: l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia ha detto la sua verità.

Manila Nazzaro ha deciso di dire la sua verità ai microfoni di MondoTv24: “Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che lei debba fare ancora un percorso e che la decisione di lui non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”.





Proprio in difesa dei genitori di Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro ha aggiunto: “Potete scrivere tutto su di me”, sottolinea: “Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto gran parte delle famiglie”.

Manila Nazzaro a tal proposito ha sottolineato: “Loro sono l’eccezione più bella da questo punto di vista e quindi vorrei che si proteggesse la bellezza di lui e della sua famiglia”. L’intervento dell’ex gieffina si è poi concluso con un augurio rivolto a entrambi, con cui è rimasta in ottimi rapporti anche fuori dalla casa del GF Vip 6.

“Vorrei solo che rimangano delle persone belle come quelle che ho conosciuto e che si vogliano bene, ma penso che non ci siano dubbi su questo punto di vista”. E in ultimo una nota di merito per Manuel Bortuzzo: “E’ una persona rispettosa, buona, saggia, purtroppo la vita l’ha fatto diventare saggio”.

