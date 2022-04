Incredibile quanto venuto fuori in queste ore su ‘Uomini e Donne’. Un’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di parlare attraverso una diretta social e ha tirato fuori dei retroscena inediti. Infatti, ha raccontato alcuni dettagli inaspettati su episodi clamorosi che si sarebbero verificati in studio ma che non sono stati trasmessi al pubblico. In particolare, ci sarebbe stato un litigio furibondo tra due dame, che si sarebbe concluso con una vera e propria aggressione fisica.

Intanto, una nuova bomba è scoppiata a ‘Uomini e Donne’. Riccardo Guarnieri rivive i momenti trascorsi in studio con Mariagrazia, una dama del parterre con cui ha deciso di iniziare una conoscenza e che oggi non era in studio per motivi personali. Riccardo racconta di essere uscito con Mariagrazia con cui c’è stato anche un bacio. Una situazione che cambia tutto anche nei rapporti con Ida. A puntare il dito contro il cavaliere di Uomini e Donne è stata intanto Gloria: “Dici a tutte sei innamorata di me?”.





Uomini e Donne, Elena Scielzo: “Rissa tra due dame”

A parlare è stata l’ex dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Elena Scielzo, che ha innanzitutto rivelato il motivo dell’assenza di Stefania: “Sai perché non c’è più? Gianluca, l’uomo che sta uscendo con Sara, è un marpione peggio di Biagio ed Armando. Va a riportare tutto alla produzione per avere dei vantaggi, ma è quello che vuole lui. Quando mi chiamò quella della produzione mi fece una domanda che avevo fatto a Gianluca”. Ma le dichiarazioni più clamorose sono giunte, quando si è concentrata sulla presunta rissa.

Elena Scielzo, ex volto di ‘Uomini e Donne’, ha dichiarato che la dama Stefania ha udito una telefonata di Giuliana e da quel momento in poi i toni tra le due si sono accesi. Fino a culminare alla rissa, non mandata in onda dalla trasmissione: “Giuliana si è alzata ed è andata a tirarle i capelli? Io c’ero, ero seduta proprio vicino a Stefania. Ad un certo punto Stefania porta spia di aver sentito e voglio dirti una cosa, avevano sentito anche Daniela e Sara. Erano tre persone che avevano udito il discorso di Giuliana…”.

Infine, la Scielzo ha detto ancora: “Va vicino e le ha strappato i capelli, ho fermato Giuliana ma stavamo per cadere. Quello è un atteggiamento di violenza e non si fa così”. Staremo a vedere se la produzione di ‘Uomini e Donne’ vorrà replicare a queste affermazioni, visto che finora non era emerso nulla che facesse presagire a questa rissa avvenuta in studio.

