“L’ha fatto davvero”. UeD, Riccardo Guarnieri chiude con Ida Platano: scatta il bacio con un’altra dama

La prima ad attaccare Riccardo Guarnieri era stata l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. “Se sei venuto qua per riconquistare Ida capiamolo subito!”. Parole a cui aveva dato seguito Gianni Sperti ha detto: “Anche se fosse che si rinnamora di Ida, io sarei felicissimo”. Ora la risposta è arrivata perché Riccardo Guarnieri ha fatto una rivelazione che farà discutere e che arriva proprio a poche ore dalla sfuriata di Gloria Nicoletti.



La dama, sul magazine ufficiale di Uomini e Donne, aveva infatti sparato a zero. “Da parte mia l’interesse è forte – ha detto Gloria Nicoletti -. Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”. aveva raccontato al magazine di Uomini e Donne di aver molto sofferto per la scelta di Riccardo, ma di aver riflettuto a meno lucida e di essere certa che lui non sia tornato per Ida Platano.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri bacia Maria Grazia



Ora una nuova bomba è scoppiata a Uomini e Donne. Riccardo rivive i momenti trascorsi in studio con Mariagrazia, una dama del parterre con cui ha deciso di iniziare una conoscenza e che oggi non era in studio per motivi personali. Riccardo racconta di essere uscito con Mariagrazia con cui c’è stato anche un bacio. Una situazione che cambia tutto anche nei rapporti con Ida.



A puntare il dito contro il cavaliere di Uomini e Donne è stata intanto Gloria: “Dici a tutte sei innamorata di me?”. E Riccardo ha risposto: “E’ il mio modo di scherzare non riesci a capire nemmeno questo, hai sbagliato programma, sono stato sempre sincero, tu ti fai influenzare da quello che dicono gli altri”. E ancora ha attaccato.



“Non ti ho trovato deciso in generale, tu hai detto che da casa non eri interessato a nessuno delle ragazze del parterre, addirittura devo sentirmi fortunata che hai preso il mio numero”. Nei giorni scorsi parole dure erano state usate dall’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato. Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto”.

