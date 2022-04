Da quando a Uomini e Donne è tornato Riccardo Guarnieri Gemma Galgani ha perso sempre più spazio. Ora la vera protagonista del dating è la sua amica Ida Platano, bersaglio quasi quotidiano delle critiche di opinionisti e fan del programma. Sulla questione nelle ore scorse era intervenuta anche Karina Cascella. “Ida per carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”.



Quindi Karina aveva continuato: “Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”. A Uomini e Donne Ida aveva spiegato la sua posizione su Riccardo. “Se tu mi dici oggi ‘sei innamorata di Riccardo’, io ti so rispondere subito. Ti dico no, ma nella vita mai direi mai” ha sentenziato Ida Platano. Quello che succederà lo vedremo tra qualche settimana. Intanto ora i riflettori sono su Gemma Galgani.





Uomini e Donne, i dubbi sulla salute di Gemma Galgani



La storica dama di Uomini e Donne è stata al centro del dibattito per colpa del cavaliere Pierluigi che , intervistato da Fralof su Piùdonna.it, i è detto sicuro che la popolare dama pare sia pronta a lasciare una volta per tutte il programma quotidiano di Canale 5 mano nella mano con il cavaliere Giacomo. “Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita…”.



Successivamente l’uomo ha rivelato di credere non sia arrivato nel momento giusto per conoscere la dama di Uomini e Donne “Era in una fase affettiva molto complessa. Lei aveva dei problemi esistenziali, non sapeva se doveva restare. L’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino… Gemma è una donna forte, molto sensibile, che non si arrenderebbe mai. Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero…”.



Intanto ora gira una brutta voce sulla salute della dama di Uomini e Donne. Molti telespettatori assicurano di vederla spenta e intontita. C’è chi ora crede che la causa siano alcuni problemi di salute. Questa è un’ipotesi che, in realtà, c’è nell’aria già da qualche settimana. Come prende quota l’idea che pare non ci sia alcuna volontà da parte della redazione di continuare a renderla protagonista dello show.

“Esce con lui, per sempre”. UeD, scoop definitivo su Gemma Galgani: “C’è un doppio motivo”