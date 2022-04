Da qualche tempo Gemma Galgani sembra essere meno protagonista a Uomini e Donne. La storica dama torinese che da dieci anni è presente all’interno del dating show di Maria De Filippi tende a stare molto meno al centro dell’attenzione. Infatti il pubblico si è accorto di una sorta di inversione di tendenza: lei che è sempre stata al centro delle discussioni, che ha conosciuto tantissimi uomini senza mai trovare l’amore, ora sembra essere leggermente in disparte e pare che il suo posto possa essere preso da Ida Platano, sua grande amica.

Non c’è nulla di ufficiale a riguardo anche perché Gemma Galgani è sempre in studio, anche se interviene di meno. Il suo posto è sempre lo stesso e al suo fianco si siede proprio Ida Platano che è nuovamente tornata al centro dell’attenzione dopo che in studio si è ripresentato Riccardo Guarnieri. Intanto le anticipazioni del programma suggeriscono che Gemma Galgani potrebbe presto uscire con un cavaliere.





Gemma Galgani, Pierluigi è sicuro: “Lascerà UeD”

Si tratta di Giacomo che si sarebbe detto pronto a vivere h24 Gemma Galgani al di fuori di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, l’uomo si dichiarerà fin da subito per lei, dicendosi pronto a viverla nella quotidianità. Giacomo, quindi, avrebbe chiesto alla Galgani di lasciare il programma insieme. Resta quindi da capire se lei accetterà mettendo fine alla sua decennale esperienza a Uomini e Donne. Intanto c’è chi è certo che Gemma Galgani abbandonerà il dating show di Maria De Filippi.

Il cavaliere in questione è Pierluigi, che ha avuto una frequentazione Gemma Galgani. Pierluigi è stato intervistato da Fralof su Piùdonna.it e si è detto sicuro che la popolare dama pare sia pronta a lasciare una volta per tutte il programma quotidiano di Canale 5 mano nella mano con il cavaliere che sta conoscendo in quest’ultimo periodo: “Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita…”. Fralof su PiùDonna.it ha poi domandato a Pierluigi il motivo per cui è scomparso da Uomini e Donne dopo non essere riuscito a conquistare il cuore di Gemma Galgani. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha spiegato di non essere più riuscito a partecipare per via di alcuni impegni lavorativi.

Successivamente l’uomo ha rivelato di credere non sia arrivato nel momento giusto per conoscerla: “Era in una fase affettiva molto complessa. Lei aveva dei problemi esistenziali, non sapeva se doveva restare. L’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino…”. Infine Fralof ha anche colto la palla al balzo per chiedere all’ex cavaliere di esprimere una sua opinione su Gemma Galgani. E l’uomo ha confessato di credere sia molto forte e sensibile, ma anche capace di affilare le unghie se attaccata: “Una donna forte, molto sensibile, che non si arrenderebbe mai. Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero…”.

