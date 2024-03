Perla e Greta censurate a poco dalla finale del Grande Fratello. Le due concorrenti, la prima già in finale, la seconda ancora in bilico a causa del televoto con Sergio e Letizia, si trovavano nella sala da bagno intente a prepararsi per la serata più attesa di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Singnorini: la finale che incoronerà il vincitore.

La finale di Grande Fratello è ormai alle porte e gli inquilini, mostrandosi molto nostalgici, pensano a tutte le emozioni vissute in Casa e a tutti quei ricordi memorabili che custodiranno sempre dentro il loro cuore. È tempo di fare le valigie e di preparare tutto per la finale del reality. Ovviamente c’è da sistemare la casa, organizzare la serata e prepararsi al meglio per il grande appuntamento.

Perla e Greta censurate dal Grande Fratello

Perla era intenta a lavarsi e a depilarsi, quando Greta, accanto a lei, le ha fatto una domanda molto particolare. “Le chiappe? Ce le hai pelose? Fuori? pure dentro?”, ha chiesto alla concorrente. Il Grande Fratello ha deciso di chiudere i microfoni e di non mandare in onda il resto della conversazione delle due concorrenti.

Il video è stato pubblicato sul social X, con i commenti degli utenti che hanno assistito alla scena durante la messa in onda si Mediaset Extra: “E SI FANNO CENSURARE AHHSHAHSHHAHDHAHHS”, “Le chiappe le hai pelose? P: Fuori? No. G: E dentro?? CENSURA. AHAHAHAHAHAHA, Perla sappiamo tutto ormai non abbiamo più segreti #Perletti”, si legge ancora.

“le chiappe? ce le hai pelose? fuori? pure dentro?” E SI FANNO CENSURARE AHHSHAHSHHAHDHAHHS #perletti pic.twitter.com/RFEwdl3pnt — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) March 24, 2024

Come detto, il Grande Fratello ha spento i microfoni di Perla Vatiero e Greta Rossetti. Dopo aver chiesto all’amica se avesse il lato b peloso, i loro microfoni sono stati silenziati e il Grande Fratello ha cambiato inquadratura. Le due concorrenti sono arrivate nel reality show dopo aver condiviso l’esperienza a Temptation Island e aver avuto una storia con Mirko Brunetti, ma all’interno della casa è arrivata l’inaspettata alleanza e quella che potrebbe definirsi amicizia.