Lutto nella televisione e nel cinema. Si spegne per sempre all’età di 68 anni -69 tra pochi giorni-, il volto iconico noto per il celebre ruolo di Mr.Treeger in Friends. La notizia del decesso dell’attore sopraggiunge da Bridget Everett, che però non ha reso note le cause che hanno portato al decesso.

“Con grande tristezza, la famiglia di Michael G. Hagerty annuncia la sua morte avvenuta ieri a Los Angeles”, con queste parole Bridget Everett ha annunciato su Instagram la dolorosa perdita: “Ho amato Mike nell’istante in cui l’ho incontrato. Era così speciale. Affettuoso, divertente, mai incontrato uno sconosciuto. Siamo devastati che sia scomparso”.





“Mike era adorato da tutto il cast e dalla troupe di ‘Somebody Somewhere’. I nostri pensieri sono con sua moglie e la sua famiglia. Un attore amato, l’ amore per la sua città natale di Chicago e la sua famiglia sono stati i capisaldi della sua vita… Ci mancherà molto”, chiosa il messaggio.

Ma anche la nota di HBO: “Siamo molto tristi nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Mike Hagerty. Membro della famiglia HBO da molti anni, con il suo ruolo più recente come padre di Bridget Everett in Somebody Somewhere ha mostrato il suo talento speciale nel portare il cuore a una performance. Lavorare con Mike è stata una gioia e ha portato calore e gentilezza a tutti coloro che lo conoscevano. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Mr. Treeger in Friends dal 1995 al 2001, poi nel 2011 nel film Thin Ice – Tre uomini e una truffa, regia di Jill Sprecher e ancora l’entrata nel cast di Brooklyn Nine-Nine come Captain McGinley nel 2013. Ma il pubblico lo ricorderà anche sul set di Somebody Somewhere nei panni del patriarca Ed Miller insieme a Everett, solo per citarne alcuni. Mike Hagerty lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e dei colleghi. Attualmente le cause della morte di Mike Hagerty restano ignote.

