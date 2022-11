Lutto a Mediaset, colpita da un malore improvviso a 53 anni

Lutto per Mediaset, il triste annuncio poche ore fa. Un animo sempre accogliente, un sorriso contagioso nonostante i ritmi del lavoro presso il servizio ristorazione del campus degli studi televisivi di Cologno Monzese, Sara Monzani chiude per sempre i suoi occhi a soli 53 anni.

Lutto per Mediaset, Sara Monzani muore a 53 anni. In Mediaset tutti ricorderanno il suo animo gentile e disponibile con tutti. La donna, descritta come grande e instancabile lavoratrice, è venuta a mancare improvvisamente all’affetto di familiari, amici e colleghi a soli 53 anni. A darne il doloroso annuncio, anche il direttore Paolo Liguori e la redazione di Tgcom24 che si stringono alla famiglia in questo momento di profondo sconforto.

Ben voluta da tutti, Sara Monzani è stata colpita da un malore improvviso che ha strappato via per sempre la sua vita: “Lavoratrice indefessa, sempre gentile, disponibile e sorridente con tutti”, si legge su Tgcom24. E sarebbe di poche ore fa, l’annuncio di un altro doloroso lutto che ha colpito Stefano Pioli in seguito al decesso del caro cognato Luca.

In lacrime l’allenatore del Milan mentre ha lasciato lo stadio dopo il match vittorioso con la Fiorentina. Nessuno aveva compreso il motivo del suo repentino allontanamento dal campo, poi è stato rivelato il triste motivo dell’abbandono del campo sportivo. A darne conferma la nota social del Milan sopraggiunta su Twitter.

“Il Milan si stringe commosso a tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca”, si legge nella nota ufficiale con cui l’intera squadra di giocatori, la dirigenza tutta e lo staff non possono che supportare il mister in un momento di tale sconforto e dolore.Stefano Pioli, ad oggi allenatore del Milan, ha guidato anche i Viola dal 2017 al 2019, proprio negli anni in cui la squadra ha vissuto la dolorosa perdita di Davide Astori.