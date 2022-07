“È morto all’improvviso”. Lutto a Distretto di Polizia, pubblico scioccato dall’addio all’attore

Il mondo della televisione è in lutto. Ad essere stato colpito il cast di Distretto di Polizia, che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi volti più celebri. La morte dell’attore è arrivata in maniera improvvisa. I primi a dare conto di questa grossa perdita è stato il sito Il Corriere della Città, il quale ha aggiunto che il suo decesso si è registrato nella capitale Roma. L’uomo era originario della Sicilia, precisamente di Ragusa, ma la sua nascita si era invece verificata al Nord, a Verona.

Dunque, un grave lutto per Distretto di Polizia, che deve dire addio ad uno dei suoi attori più apprezzati. Il suo ruolo è ricordato sicuramente da tutti, anche se il compianto attore era stato protagonista pure nel grande schermo. Infatti, per quanto riguarda le sue esperienze cinematografiche, aveva recitato in film straordinari come La stanza del figlio, Habemus Papam e Caro Diario sotto la direzione di Nanni Moretti, Ermanno Olmi e Michele Placido per nominarne alcuni. (Leggi anche “Grazie di tutto”. Televisione in lutto, dolore per la morte del famoso attore)





Lutto a Distretto di Polizia: morto l’attore Roberto Nobile

Una vera e propria tragedia ha sconvolto il pubblico della storia serie televisiva. Questo lutto a Distretto di Polizia ha lasciato tutti senza fiato. Tornando alla fortunata carriera dell’attore, morto all’età di 74 anni, ha interpretato ruoli importanti anche in altre pellicole. Al cinema nei film La scuola, Stanno Tutti Bene, Tickets e Caos Calmo. Ma in televisione non è stato artefice di ottimi lavori solamente a Distretto di Polizia, ma anche in altre serie tv molto note a livello nazionale.

A morire è stato l’attore Roberto Nobile, che a Distretto di Polizia era Antonio Parmesan. Ma è famoso anche per essere stato Nicolò Zito nella serie Rai Il commissario Montalbano. Nel piccolo schermo ha recitato anche in Maltese, Baciato dal Sole, Squadra Mobile, La Piovra, Don Matteo e infine Gli orologi del diavolo. Nel 2008 ha anche scritto un suo libro, intitolato Col cuore in moto. Al cinema l’ultimo film in cui è stato protagonista è datato 2020, Abbi fede diretto dal regista Giorgio Pasotti.

Il sito Telenord ha inoltre riportato che Roberto Nobile avrebbe dovuto raggiungere la città di Genova nella giornata di giovedì 2 agosto. Doveva infatti offrire al pubblico il suo show Le storie del mondo nel corso del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro. Ma purtroppo è arrivata la sua morte improvvisa e sono davvero in tanti a piangerlo in queste ore.

