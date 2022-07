Il mondo della televisione è in lutto per la morte di Bernard Cribbins. L’attore è stato amato soprattutto per la sua recitazione in una serie televisiva passata alla storia. Una vita comunque caratterizzata unicamente da enormi successi, che lo hanno proiettato al raggiungimento di importanti traguardi professionali. Proprio poco tempo fa era stato protagonista nella serie tv, rendendosi protagonista nelle ultime riprese per i 60 anni della stessa.

Ora la televisione è dunque in lutto e non riesce ad accettare la morte del grandissimo attore Bernard Cribbins. Nella giornata del 27 luglio invece è stata la televisione italiana, ma anche il cinema, a dire addio ad un altro grande attore, ovvero Antonio Casagrande. Aveva 91 anni ed era stato protagonista in Filumena Marturano, Il Sindaco del Rione Sanità e Napoli Milionaria. Ma negli anni ’70 e ’80 il suo successo continuò ad aumentare con esperienze indimenticabili nel piccolo e nel grande schermo.





Televisione in lutto per la morte di Bernard Cribbins

La televisione è in lutto per la morte di Bernard Cribbins, che aveva 93 anni. Tutti lo ricordano in particolare per la serie televisiva Doctor Who, dove era protagonista insieme a Catherine Tate e David Tennant. Nel 2023 si potrà assistere alla sua recitazione nell’episodio speciale della serie, visto che è riuscito a farcela prima di passare a miglior vita. Ma Cribbins era anche famoso e amato dai bambini negli anni Settanta perché era un narratore e cantastorie. Bellissimo il ricordo dello showrunner di Doctor Who, Russel T David.

Queste le parole dello showrunner di Doctor Who: “Sono così fortunato ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio vecchio soldato, una leggenda che ha lasciato il mondo. Il contributo di Bernard all’intrattenimento britannico è indiscutibile. Era unico, rappresentava il meglio della sua generazione e mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui”. Cribbins, che era nato in Inghilterra il 29 dicembre del 1928, è stato protagonista anche nel cinema.

Bernard Cribbins ha recitato anche in film cinematografici come Un alibi (troppo) perfetto, Il mondo di Suzie Wong, Frenzy, Quella fantastica pazza ferrovia e I due nemici. In tv ha dunque recitato in Doctor Who dal 2007 al 2010 e poi nel 2022. In televisione è stato anche protagonista in Spazio 1999, Coronation Street e L’ispettore Barnaby. Nel 2013 ha ricevuto l’Ordine dell’Impero Britannico.

Lutto nella tv, la famosa protagonista del reality morta a 35 anni: è giallo