È morta Melanie Rauscher, l’ex concorrente del programma tv americano, Naked and Afraid (in Italia Nudi e crudi, in onda su Discovery Channel). La donna è stata trovata senza vita il 17 luglio a Prescott, in Arizona. A riportare la notizia è stata per prima l’agenza TMZ. Melanie aveva 35 anni e nessuno ancora riesce a spiegarsi cosa le sia capitato. Ma andiamo con ordine.

Secondo il rapporto, la Rauscher era una dog sitter e viveva temporanemanete in una casa a Prescott mentre i suoi proprietari erano in vacanza. Le autorità del dipartimento di polizia di Prescott hanno detto che i proprietari sono tornati a casa e hanno trovato Melanie Rauscher morta sul letto di una camera degli ospiti. Sebbene non si sospetti nulla di strano, si dice che il corpo fosse circondato da bombolette di aria compressa. Le stesse che possono essere utilizzate per pulire la polvere dai computer.





È morta Melanie Rauscher, l’ex concorrente di Nudi e Crudi

Ma oltre a questo dettaglio, non sono stati forniti dati e la causa della morte della ragazza non è ancora stata divulgata. L’ex compagno di cast di Rauscher, Jeremy McCaa, si è rivolto a Facebook per pubblicare un affettuoso tributo alla sua “moglie della palude” e alla “migliore amica”. L’uomo ha scritto: “È entrata nella mia vita in un modo che non riesco a spiegare”, ha scritto.

“Abbiamo avuto una tale chimica nello show ed è sbocciata in un’amicizia che va oltre le parole che potrebbero essere descritte. La sua risata era unica. La sua amicizia è stata fantastica. Anche se non eravamo di ‘sangue’, eravamo una famiglia. Potevo sempre contare su di lei. Abbiamo avuto così tanti momenti in cui siamo stati lì l’uno per l’altro”.

'Naked and Afraid' star Melanie Rauscher dead at 35 https://t.co/QxaJ0nJb6J — Fox News (@FoxNews) July 24, 2022

“Era la mia moglie di palude, una migliore amica, una donna forte, una persona straordinaria e apprezzerò sempre i nostri momenti insieme. Sei andata via troppo presto. Sarai sempre la mia Mel. Ti amo e ci rivedremo un giorno. Il mondo ha perso una persona straordinaria. Per favore, pregate per la sua famiglia e i suoi amici. Ci vediamo di nuovo mia regina”.

Lutto per Umberto Bossi, l’addio improvviso a una persona speciale: “Un brutto incidente”