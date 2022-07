Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, non c’è pace per la coppia di Uomini e Donne. Nei mesi scorsi avevano annunciato di dover rinviare ancora una volta il matrimonio. Lo avevano fatto con il sorriso, come sempre, attraverso un post che li ritraeva insieme al Castello di Santa Severa. “Siamo felici di condividere con voi un’emozione meravigliosa … Fra non molto finalmente Sposi. Io e te. Noi l’Amore. Grazie per il vostro affetto”. Da quel giorno, era il 28 maggio, il silenzio.



Un anno fa Luisa Anna Monti aveva scoperto di avere un cancro al seno. Un cammino doloro durante il quale era stata sottoposta a terapia che non avevano miniato il fisico. In una vecchia intervista al Magazine di Uomini e Donne aveva rivelato come: “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai”. Lasciando poi un pensiero ad amici e fan.





Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, tegola per la coppia di UeD



“Vi lascio un pensiero, le Donne forti le riconosci subito, non piacciono a tutti, amano le sfide e hanno una luce diversa nei loro occhi. Bisogna andare oltre x apprezzarle, le donne forti non hanno paura, scavalcano muri invalicabili. Non temono le tempeste e hanno la luce del Sole …se crollano fanno finta che vada tutto bene. E vivono con il Sorriso, io sono felice di essere così e sono grata alla Vita”.



Ora una nuova tempesta rischia di abbattersi sulla coppia. A svelarlo è Luisa Anna Monti. “A te (Salvio) che stai affrontando un momento difficile, ti dico passerà anche questa. Amore mio, sai cosa penso. Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle. Sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua. Un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”.



Di cosa si tratti non è dato sapere. Ma il tenore delle parole non sembrano presagire nulla di buono. Nonostante questo però Luisa e Salvio del Trono Over non vedono l’ora di convolare a nozze, sperando che i nuovi problemi non li ostacolino ulteriormente. Facciamo tutti il tifo per loro.

“Io e te”. Uomini e Donne, la coppia dice sì. Dopo la malattia l’ex dama torna a sorridere