A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Un’altra coppia del trono over è pronta a dire sì. Una notizia che arriva a poco dalle nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. È successo tutto sabato 28 maggio e naturalmente stanno iniziando a circolare delle foto di quel giorno. Tra l’altro, il primo scatto in assoluto è stato condiviso proprio dall’ex volto di Uomini e Donne over. Come ricorderete, il loro amore è proprio nato tra quelle mura, naturalmente sotto l’attenta visione di Maria De Filippi.



La notizia di giornata, come detto, è un’altra. A Uomini e Donne Luisa Monti e Salvio Calabretta sposi. Un lieto fieno dopo il cancro che aveva colpito Luisa e che aveva raccontato senza vergona sui social. La 49enne si era ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Confessava sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma di aveva scoperto di avere un tumore al seno.





Uomini e Donne, Luisa Monti e Salvio Calabretta sposi



Il cammino verso la guarigione è stato duro. “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai”. E ancora Luisa Monti in uno dei momenti più difficili scriveva su Instagram: “Voglio condividere con voi questa foto non recente, mi piace molto mi ricorda tante emozioni ..La terapia ormonale è devastante ma nn si molla mai !”.

“Vi lascio un pensiero, le Donne forti le riconosci subito, non piacciono a tutti , amano le sfide e hanno una luce diversa nei loro occhi. Bisogna andare oltre x apprezzarle ,le donne forti non hanno paura , scavalcano muri invalicabili. Non temono le tempeste e hanno la luce del Sole ..se crollano fanno finta che vada tutto bene. E vivono con il Sorriso .io sono felice di essere così e sono grata alla Vita”.



Luisa Monti e Salvio avrebbero dovuto essere già marito e moglie da qualche mese ma, a causa dei problemi di salute dell’ex dama del parterre, le nozze sono state rimandate. Per l’occasione l’ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo account social tre scatti insieme al compagno. La coppia ha trascorso la serata al Castello di Santa Severa. “Siamo felici di condividere con voi un emozione meravigliosa .. Fra non molto finalmente Sposi. Io e te. Noi l ‘ Amore. Grazie x il vostro affetto”.

