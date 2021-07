“Ho il cancro al seno”. Uomini e donne, la terribile notizia per tutti i fan: “Ho tanta paura…”

Una doccia fredda per tutti i fan di Uomini e donne. A dare queste terribile notizia è proprio la diretta interessata, Luisa Anna Monti, l’ex dama del Trono Over del programma di Maria de Filippi. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Anna confessa sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, ha scoperto di avere un tumore al seno. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’ha vista al centro dello studio con Salvio Calabretta per l’attesa proposta di matrimonio.

I due avrebbero dovuto celebrare le nozze questa estate, ma la scoperta del tumore ha cambiato tutti i piani. In questo momento, è come se Luisa stesse camminando “sui carboni ardenti”. L’ex dama infatti è in attesa di essere chiamata dall’ospedale Gemelli di Roma per eseguire l’operazione chirurgica e di certo, fa intendere, non vuole pensare di certo al matrimonio. Chi la conosce ricorderà infatti che alcuni anni fa Luisa Anna Monti, ha avuto un tumore maligno alla tiroide.

Per questo motivo, è una donna che fa molta prevenzione. Entrambi i suoi genitori sono morti a causa del cancro e, dunque, qualche settimana fa ha deciso di fare una mammografia e un’ecografia. Qui il terribile responso: carcinoma maligno al seno. Ancora una volta Luisa Anna Monti invita tutti a fare prevenzione.





Oltre a un intervento alla mammella, dovrà anche fare un’isterectomia preventiva, in quanto le è stato trovato un “carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”. Ora Luisa Anna Monti, dopo aver scoperto del tumore, lotta ogni giorno con coraggio e tenta di essere positiva. Come sapete al suo fianco c’è Salvio, ma anche suo fratello e tutte le sue amiche più care.

In particolare, cita altre ex dame che ha conosciuto nel parterre: Barbara De Santi, Denise e Sabrina. Luisa Anna Monti ha detto: “Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è”.