Luigi Strangis ha vinto Amici 21 con grande merito e ora per lui si starebbero per aprire delle porte importantissime. Grazie a Maria De Filippi è stato in grado di coronare uno dei sogni più grandi ed è pronto a sbocciare definitivamente. C’è una persona molto influente che avrebbe già messo gli occhi sul cantante e nelle prossime settimane si potrebbe già sapere qualcosa in più in maniera più ufficiale. Intanto, la bomba è stata sganciata e per il giovane non può che essere soddisfacente.

Luigi Strangis dopo Amici 21 ha rotto il silenzio su Carola Puddu a Chi Magazine: “Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”. Quindi c’è stato un riferimento ad Alex Rina: “È stato il compagno con cui ho avuto più confronti è vero. Ma siccome lo stimo infinitamente, è stato bello. Poi siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì. Alex si meritava anche lui il titolo”.





Luigi Strangis di Amici 21, dopo il talent a Sanremo?

A riferire tutto su Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, ci ha pensato il settimanale Oggi e in particolare Alberto Dandolo. Il giornalista ha appreso in anteprima una notizia davvero interessante sul futuro professionale dell’artista. Infatti, dopo essersi imposto al talent show di Canale 5, ovviamente le attenzioni su di lui sono aumentate a dismisura e addirittura c’è un personaggio fondamentale che avrebbe messo gli occhi su di lui e sarebbe pronto a portarlo su uno dei palchi più rilevanti.

Stando ad Oggi, Luigi Strangis potrebbe essere uno dei protagonisti di Sanremo 2023: “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista ci è anche Amadeus. Il direttore artistico di Sanremo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori di volere Luigi al prossimo Festival”. Sì, Amadeus pare che sia davvero entusiasta del valore tecnico di Luigi, quindi sarebbe pronto a puntare fortemente su di lui. Staremo a vedere se il suo nome apparirà veramente tra i big della kermesse musicale più famosa in Italia.

Nelle scorse ore Luigi Strangis ha postato su Instagram: “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica. Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. La vittoria non è mia ma di tutti noi”.

“Con Carola…”. Luigi Strangis non lo aveva ancora mai fatto. Dopo Amici rompe il silenzio sulla ballerina