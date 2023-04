Dopo l’esperienza all’interno della casa del GF Vip 7, tutto sembrava andare per il giusto verso nella vita sentimentale di Luca Salatino. Ricordiamo che Luca ha partecipato a UeD prima come corteggiatore e poi come tronista. In quest’ultima esperienza decise di scegliere come compagna di vita Soraia Ceruti. Al Grande Fratello spesso Salatino ha parlato della relazione con la giovane donna e di quanto gli mancasse, tanto da arrivare ad abbandonare il gioco per tornare da lei.

Subito dopo il reality, Luca Salatino si è trasferito a Como, proprio per vivere sempre più vicino alla sua Soraia. Entrambi hanno poi mostrato, nei mesi, ai loro fan come stavano arredando quella che sarebbe diventata la loro prima casa. Al momento però sembra che qualcosa non stia andando, in quanto escono sempre più a galla voci di una possibile crisi tra l’ex tronista e la Ceruti. Deianira Marzano ha addirittura parlato di un momento in cui la coppia è in fase decisionale.

Luca Salatino e Soraia Ceruti: la crisi tra i due è ormai quasi certa

Il tutto è stato intuito in seguito all’operazione che Luca Salatino ha dovuto affrontare per i suoi problemi alla schiena. Prima dell’intervento, Soraia Ceruti aveva pubblicato delle storie su Instagram in cui si mostrava preoccupata per ciò che il compagno avrebbe dovuto affrontare. In seguito, però, Soraia sembra essere scomparsa dai social, rendendo addirittura il suo account privato. Nel frattempo l’ex vippone sta documentando su Instagram la sua riabilitazione, ma nessuno dei due si è espresso riguardo la relazione e la possibile rottura.

Adesso, in merito anche alle festività per la Pasqua, sembra comunque che tra i due non ci siano contatti. Luca è tornato a Roma e si è mostrato in compagnia di Carolina Marconi, con la quale ha in comune l’esperienza del Grande Fratello. Poche ore fa ha anche condiviso delle storie, dalle quali si intuisce sia in macchina, probabilmente in viaggio verso Napoli. Non resta altro, dunque, che attendere che uno dei due si decida a parlare su quanto sta accadendo nella loro storia d’amore.

In merito sempre a quanto affermato da Deianira, pare che persone vicine alla coppia abbiano palesemente dichiarato che le cose non stiano andando per niente bene tra i due. Addirittura Soraia si sarebbe definita annoiata da Luca per diverse motivazioni, che restano al momento ancora private.