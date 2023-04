Luca Salatino, crisi o non crisi con Soraia Ceruti? In queste ultime ore non si parla d’altro, eppure lui, ex tronista di UeD, stava quasi per abbandonare il GF Vip 7 per la fidanzata. Poi, subito dopo il reality, si è trasferito a Como, proprio per vivere sempre più vicino alla sua Soraia e in questi mesi hanno anche fatto vedere ai fan i lavori e gli arredi di quella che sarebbe diventata la loro prima casa.

Ma le cose, a detta degli esperti di gossip, sarebbero cambiate in modo radicale. Stanno uscendo diverse voci, infatti, su una possibile crisi tra l’ex tronista e la ex corteggiatrice di UeD. Lui ha trascorso la Pasqua lontano dalla fidanzata, e questo sì, è un dato di fatto, ma non certo l’unico ‘campanello d’allarme’.

Luca Salatino crisi con Soraia? L’ultima voce bomba

Si è notato anche come Soraia non è mai nominata nei racconti di Luca Salatino e questo aveva contribuito ad alimentare le voci di una presunta crisi. Voci supportate dalle parole di Deianira Marzano: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”.

Ma non è finita qui perché ora arriva il retroscena di The Pipol: sarebbe tutta una vera e propria messa in scena. “La crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti sarebbe una montatura. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separati, una scelta che ha scatenato le voci di una presunta crisi. Voci supportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccontato come abbia saputo da fonti vicine alla coppia che i due al momento non siano in buoni rapporti”.

Quindi il retroscena: “Pare che la coppia, stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese. Nessuna reale crisi, quindi, ma solo la voglia di voler tornare davanti alle telecamere per cercare nuova popolarità”.