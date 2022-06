“Perché lo hai fatto?”. Lory Del Santo, le sue accuse scuotono l’Isola dei Famosi

Lory Del Santo non si ferma più e ne ha per tutti. Ultima a finire nel mirino dell’attrice è Vladimir Luxuria. L’opinionista de L’Isola dei Famosi è stata accusatta duramente dall’ex naufraga nel corso di una lunga intervista concessa alla fanpage Instagram Thepipol_tv. Lory è stata fiume in piena e senza peli sulla lingua ha affermato di essere stata criticata ingiustamente: “Ingiustizie nel reality? Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene”.

Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria ma non solo

Lory Del Santo dopo Vladimir Luxuria ha criticato alcuni concorrenti de L’Isola colpevoli, a sua detta, di aver fatto di tutto pur di screditarla. Subito dopo è stato il turno del suo compagno Marco Cucolo, con il quale ci ha discusso subito dopo essere stata eliminata. “Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata. Se l’ho cercato? Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi”.

Una lunga storia d’amore prossima al capolinea? Assolutamente no. Come la stessa ex naufraga ha ammesso, lunedì prossimo in puntata sicuramente perdonerà Marco Cucolo: “Credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono. Come deve riconquistarmi? Deve dire le cose giuste che riescono a convincermi…Deve entrarmi davvero nel profondo del cuore”.

