Lory Del Santo vuole tornare con Marco Cucolo. Dopo averlo lasciato in diretta all’Isola dei Famosi, ora la regista sta tornando sui suoi passi. E se per molti la cosa è autentica, il fidanzamento e la rottura intendiamo, per altri la cosa è tutto parte di un copione. Ora però Lory Del Santo, intervistata da The Pipol Tv, ha assicurato che la decisione presa nei confronti di Cucolo è tutt’altro che fittizia. La donna ha raccontato: “Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì”.

E ancora: “Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…” E seppure la donna non vuole, sembra, scendere a patti, dall’altra lascia aperta uno spiraglio. Lory Del Santo vuole tornare con Marco Cucolo, il giovane con il quale ha una relazione da nove anni. Pipol Tv le ha domandato se non ha avuto il desiderio di contattarlo in questi giorni, e l’ex naufraga ha ammesso: “Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi“.

Lory Del Santo: età, altezza, peso e figlio morto





Lory Del Santo vuole tornare con Marco Cucolo: la confessione dell’attrice

A questo punto è tornata a rimarcare che si è sentita tradita e lasciata sola: “Credevo e speravo che ‘L’isola dei famosi’ fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”.

“Per non parlare dei concorrenti che hanno fatto di tutto per screditarmi. Secondo te non sarebbe stato giusto l’appoggio della persona che ami?”. E ancora: “Ho sentito sua madre al telefono. Che per la prima volta mi ha visto veramente affranta e nervosa. Non mi fa stare bene questa situazione“, ha dichiarato la Del Santo.

Lory Del Santo vuole tornare con Marco Cucolo e lo ha ammesso a fine intervista: “Io credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono. Però lascio una riserva. Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo: tra me e lui finirà per sempre”.

“Vi abbiamo scoperto”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, succede dopo la lite all’Isola dei Famosi