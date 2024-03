Manca poco alla fina del Grande Fratello, quando si deciderà il trionfatore di questa edizione. Beatrice Luzzi è già in finale, dov’è volata grazie a percentuali regalatele dal pubblico. La concorrente è sempre stata la preferita e non ha mai perso a un televoto, battendo anche il record di nomination che era detenuto da Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

La concorrente ha vinto il televoto che l’ha fatta volare in finale superando il 60% delle preferenze del pubblico, mentre ora, candidato all’eliminazione, c’è un altro attore, Massimiliano Varrese, finito in nomination dopo le nomination del gruppo dei giovani. Il concorrente è finito al televoto eliminatorio la scorsa settimana ed è stato battuto dalla new entry Alessio Falsone.

Grande Fratello, chi finisce al televoto eliminatorio

La scorsa settimana ci sono state le nuove nomination e dopo l’uscita di scena di Beatrice, a rischiare ora sono tre donne: Perla Vatiero, Anita Olivieri e Simona Tagli, che in questo mese di permanenza nella casa ha stretto un intenso rapporto di amicizia e complicità con la Luzzi. Entrata da poco, l’ex showgirl è la concorrente che è riuscita a conquistare il cuore del pubblico proprio grazie al suo feeling con Beatrice.

Il sito ForumFree ha infatti segnalato come Simona Tagli sia la preferita tra le tre concorrenti finite al televoto. I sondaggi la cui hanno partecipato i fan del Grande Fratello la danno vincente per ora il 69,52%. Una percentuale che straccia le altre due inquiline della casa, Perla Vatiero, entrata nel corso del reality dopo l’ex Mirko Brunetti, e Anita Olivieri, l’unica veterana del gruppo.

Nel sondaggio di ForumFree, Perla Vatiero arriva un misero 16,95% di preferenze, mentre Anita Olivieri è sotto di qualche punto con il solo 13,52% degli spettatori che vorrebbe salvarla. La veterana è quindi la concorrente che più rischia di finire al televoto eliminatorio che vede in corsa anche Massimiliano Varrese. Per uno dei due l’avventura al Grande Fratello potrebbe finire.