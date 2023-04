La storia di Dora Piarulli ha commosso tutti: la donna di 80 anni di Camaiore (Lucca) era ricoverata in una Rsa di Aulla (Massa Carrara) contro la sua volontà. In seguito alla richiesta della figlia Anna, il giudice ha concesso all’anziana signora di tornare a casa con le dovute precauzioni. Ora grazie alla scelta del tribunale – resa nota venerdì 31 marzo – la signora Dora può fare rientro nella sua abitazione. Infatti la donna da un anno è seguita da un amministratore di sostegno che aveva deciso che non poteva può stare in casa sua.

La vicenda di Dora Piarulli risale allo scorso febbraio quando l’anziana signora era finita in ospedale. Al momento delle dimissioni la presenza di un amministratore di sostegno aveva complicato il suo ritorno a casa, che inizialmente sarebbe dovuto avvenire a bordo di un’ambulanza. “Il giorno dopo mi hanno chiamato per dirmi che mia madre era stata portata ad Aulla. Contro la mia e la sua volontà”, aveva raccontato la figlia Anna, aggiungendo: “A ogni problema di salute avuto da mia madre, io sono corsa da lei e le ho assicurato tutte le cure necessarie”.

Leggi anche: “Barbara D’Urso se ne va”. Rivoluzione in televisione, coinvolti grossi nomi di Rai e Mediaset





Pomeriggio 5, la gaffe dell’ospite di Barbara D’Urso

La storia della signora Dora è stata raccontata anche a Pomeriggio 5, il talk pomeridiano condotto da Barbara D’Urso. Le telecamere del programma sono andate a casa della signora che è stata ospite in collegamento. Tuttavia c’è stato un momento di grande imbarazzo durante l’intervista quando Dora Piarulli ha detto una frase inaspettata nei confronti della conduttrice. Il video è diventato popolare sui social e anche Barbara D’Urso l’ha presa con filosofia.

“Ciao Dora, amore mio”, ha esordito Barbara D’Urso. Quindi ha preso la parola l’inviata di Pomeriggio 5 che ha esortato la signora a salutare la conduttrice. A quel punto, Dora Piarulli ha pronunciato una frase che ha subito attirato l’attenzione degli spettatori. “Anche Alberto Matano è bravo”, ha detto, riferendosi al conduttore de “La Vita in diretta”. La reazione di Barbara D’Urso è stata perfetta.

La conduttrice è scoppiata in una simpatica risata e ha dato la giusta risposta: “No, io di cognome D’Urso, lui di cognome Matano. Si chiama Alberto ed è un mio collega che io stimo moltissimo. Siamo su due rete differenti e sei con me adesso”. Insomma, la signora ha commesso una simpatica gaffe che ha attirato l’attenzione del pubblico e ha strappato un sorriso nel mezzo di una situazione complessa. Ora l’anziana signora potrà stare a casa sua e ha vinto la sua battaglia anche dal punto di vista giuridico.