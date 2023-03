Barbara D’Urso e la Rai, incredibile indiscrezione. La conduttrice Mediaset è spesso al centro dell’attenzione: i suoi programmi sono finiti tante volte al centro delle polemiche, ma una fetta di pubblico continua a seguirla al di là delle critiche. Certo sono lontani i tempi d’oro, come dimostrano gli ascolti tv di Pomeriggio Cinque che comunque si assestano su cifre non certo basse: ieri, giovedì 30 marzo, ad esempio, sono stati 1,5 milioni gli spettatori di media con uno share del 17%.

Recentemente Barbara D’Urso è stata ospite, a sorpresa, di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice di Pomeriggio Cinque è intervenuta con un video per l’amica Gabriella Labate. Nessuno poteva, però, immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco. L’account Twitter ufficiale “Qui Mediaset” ha pubblicato un insulto rivolto proprio all’ospitata della D’Urso da Mara Venier: “Che cosa antipatica. Tr*** mi pare azzeccato”. Più tardi l’account è stato sospeso per un probabile hackeraggio. Ora esce fuori una voce che ha del clamoroso.

Barbara D’Urso in Rai? L’indiscrezione bomba

Recentemente Barbara D’Urso ha pubblicato un selfie che ha fatto molto discutere. Nella foto si vede la conduttrice in compagnia del famoso manager della tv Lucio Presta. I due in passato hanno avuto dei dissapori, ma nel post Barbara fa sapere che ora hanno fatto pace: “In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace…Bello guardarsi negli occhi… Parlare… Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”.

Al di là del rapporto personale tra Lucio Presta e Barbara D’Urso c’è chi ha fatto notare come l’incontro possa fare da preludio ad un clamoroso colpo di scena. Secondo la pagina Instagram Pipol Tv l’agente potrebbe essere la chiave per far entrare Carmelita in Rai: “Scontenta di Mediaset, Barbara sta lanciando diversi segnali – leggiamo nel post di Pipol Tv – È apparsa a Domenica In per un video messaggio proprio di Domenica e schierandosi contro canale 5; la foto con Presta persona che lei non ha mai stimato, poi il contratto in Mediaset che scricchiola. In questo momento di fantamercato Presta potrebbe essere la chiave di accesso di Barbara in Rai. In quale ruolo?”.

La pagina prosegue spiegando che l’ingresso in Rai di Barbara D’Urso potrebbe essere graduale. Prima qualche ospitata o magari come concorrente o giudice ad uno show come Ballando con le Stelle. Poi per lei sarebbe potrebbe esserci la conduzione de “La Vita in Diretta” accanto ad Alberto Matano. Ma Barbara potrebbe anche sostituire Serena Bortone o Pierluigi Diaco, insomma le opportunità per lei non mancherebbero. Se tutto ciò si concretizzasse al posto di Barbara a Pomeriggio 5 andrebbe una tra Federica Panicucci e Veronica Gentili. La seconda sarebbe in vantaggio, ma occhio alla recente voce sull’addio della Panicucci a Mattino 5 che fa salire le sue quotazioni.

