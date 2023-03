Durante la puntata di venerdì 17 marzo di Pomeriggio 5, è accaduto un qualcosa di inaspettato. Dopo aver, come sempre, affrontato gli argomenti di cronaca, Barbara D’Urso ha dato vita al solito talk show. Questa volta l’argomento centrale riguardava un duro sfogo, avvenuto sul social Tik Tok, da parte di una mamma già abbastanza nota sul web. Tale sfogo riguarda l’eccessivo numero di compiti che le maestre assegnano ai bambini, ed in particolare in questo caso a suo figlio.

Prima di lasciare la parola alla diretta interessata, la quale era in collegamento, Barbara D’Urso ha mandato in onda il video in questione, precisando però: “Noi facciamo vedere solo una parte del pezzo di questo video molto violento perché noi teniamo molto alla fascia protetta”. Ciò ha fatto dunque dedurre agli spettatori che si trattasse di un video di estrema rabbia contro gli insegnanti e che non potesse dunque essere trasmesso interamente nell’orario della messa in onda di Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e il duro sfogo di una mamma agli insegnanti

All’interno dello studio di Pomeriggio 5, oltre ad esserci la mamma virale su Tik Tok in collegamento, vi erano, come di consueto, degli ospiti. In seguito al video mandato in onda, la mamma ha cercato di spiegare il suo punto di vista e cosa dunque volesse affermare tramite quel video. La donna ha anche ricevuto diverse critiche proprio da parte degli opinionisti presente all’interno del talk, fino a quando ha sbottato. Ciò ha portato la signora ad affermare che non le fosse piaciuto nemmeno il modo in cui la conduttrice ha gestito il tutto.

A questo punto Barbara D’Urso ha risposto: “Cosa avresti voluto dire che non ti sto facendo dire? Dimmi Emma…”. E proprio in questo momento il collegamento con la donna è saltato e ciò ha ovviamente fatto tanto discutere. A questo punto Patrizia Groppelli, spesso presente a Pomeriggio 5, ha affermato che la signora stesse facendo tutto di proposito. La conduttrice ha subito risposto: “Smettila Patrizia… Ma che fa a posta? Groppelli sei una vipera”

Dopo questo piccolo dibattito, l’audio con la signora Emma è stato ripristinato ed ha dunque potuto esprimere liberamente il suo pensiero riguardo la questione compiti ed insegnanti. Anche durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, le polemiche ed i litigi non sono dunque venuti meno.