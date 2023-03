Momento importantissimo ed emozionante per Barbara D’Urso, che ha avuto un regalo da Pier Silvio Berlusconi in una giornata speciale. L’8 marzo ricorre infatti la festa della donna e sul social network Instagram la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha mostrato pubblicamente quel dono. Poi si è comunque scoperto che si è trattato di un gesto generale fatto dall’amministratore delegato di Mediaset, quindi non lo ha compiuto unicamente per omaggiare una delle regine dell’emittente televisiva.

Quindi, è festa grande per Barbara D’Urso che ha fatto commuovere i suoi fan facendo vedere il regalo di Pier Silvio Berlusconi. La notizia è stata comunicata anche dal giornalista Giuseppe Candela, che ha subito smentito che fosse un dono indirizzato solamente a Carmelita. L’immagine è stata una meraviglia per gli occhi, infatti il figlio dell’ex presidente del Consiglio si è sentito di fare tutto questo e ha manifestato la sua massima vicinanza nella giornata più significativa per il sesso femminile.

Leggi anche: “Falso, me lo avevi giurato”. Barbara D’Urso furiosa per le foto intime finite in pasto al pubblico





Barbara D’Urso, regalo da Pier Silvio Berlusconi: cosa ha ricevuto

In prima battuta, soprattutto dopo aver visto l’Instagram story di Barbara D’Urso, si era ipotizzato che quel regalo di Pier Silvio Berlusconi fosse stato fatto personalmente a lei. Invece, era un gesto nei confronti di tutte le donne, come spiegato da Candela: “Omaggio ‘esclusivo’ di Pier Silvio a D’Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto alla dirigente per intenderci) hanno trovato mimosa e biglietto. Distribuiti alla reception”. E vediamo qual era il contenuto del messaggio.

Sul bigliettino che è stato regalato insieme alle mimose c’era scritto: “Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio“. E Giuseppe Candela ha criticato coloro che hanno commentato la notizia: “Per gli analfabeti funzionali che non sanno cos’è una notizia. Se conduttrice ridimensionata e a rischio riceve fiori e biglietto personale dall’Ad è una notizia. Vuol dire che è ‘cambiato qualcosa’. Se li ricevono tutti, è una notizia e vuol dire che ‘non è cambiato nulla’. Ciao”.

Omaggio "esclusivo" di Pier Silvio a D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto alla dirigente per intenderci) hanno trovato mimosa e biglietto: "Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio". Distribuite alla reception pic.twitter.com/uFCnhS9ban — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 8, 2023

Su Barbara D’Urso escono da ormai mesi voci contrastanti e le più preoccupanti la danno sempre più lontana da Mediaset. Dopo aver subito un ridimensionamento, il rischio è che possa essere mandata via dal Biscione. Ma al momento non ci sono conferme in questa direzione.