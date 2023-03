Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5. La conduttrice Mediaset ha colto l’occasione per criticare pubblicamente il paparazzo che ha venduto alcuni suoi scatti intimi ad Alfonso Signorini, direttore di Chi che, ovviamente, nel numero in edicola del suo settimanale ha dedicato un servizio a Barbara D’Urso.

Nel corso della puntata della sua trasmissione pomeridiana, Barbara D’Urso è intervenuta direttamente con Alex Fiumara, fotografo che avrebbe tradito la fiducia della conduttrice. Ospite di Pomeriggio 5, il paparazzo è stato invitato perché avrebbe scattato le foto del ‘tradimento’ dell’ex concorrente del GF Vip 7 Marco Bellavia con Sheila Capriolo.

Leggi anche: “Eccola con la nipotina”. Barbara D’Urso, le prime inedite foto. Chi è il figlio diventato papà





Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5 per le foto della nipote

Barbara D’Urso furiosa con il fotografo Alex Fiumara. Nel corso della sua trasmissione la conduttrice ha colto l’occasione per criticare il paparazzo: “Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto”.

“Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me. Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’”, le parole di Barbara D’Urso, furiosa con Fiumara.

“Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite“, ha detto ancora una furiosa Barbara D’Urso. Nell’ultimo numero di Chi, invece, sono state pubblicate le fotografie della conduttrice insieme ai figli, Giammauro (36 anni), il papà della piccola, il secondogenito Emanuele, 34, alla nuora e alla nipotina. Foto scattate proprio da Alex Fiumara.