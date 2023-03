Meraviglioso quanto è riuscito a scovare il settimanale Chi, che ha beccato Barbara D’Urso mentre fa la nonna con la sua nipote nata poco tempo fa. La conduttrice televisiva era stata molto riservata e non aveva mai voluto apertamente parlare della nascita della bimba, anche perché i suoi due figli hanno sempre voluto che si rispettasse la privacy. Ma ora gli attentissimi paparazzi sono stati in grado di fotografarla e in tanti si sono emozionati di fronte ad un quadretto familiare davvero inedito.

Barbara D’Urso la vediamo quotidianamente nel piccolo schermo, ma ammirarla come nonna con la nipote al suo fianco è stata un’immagine che è stata gradita da tantissimi suoi seguaci. Poi la padrona di casa di Pomeriggio Cinque si era sbilanciata solamente in occasione della sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin: “Avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna. In quelle rare volte che rilascio interviste, i miei figli non vogliono che si parli di loro, noi tre siamo molto riservati”.

Barbara D’Urso nonna, le prime foto con la nipote

Ciò che sappiamo adesso con certezza è che Barbara D’Urso è diventata nonna della sua prima nipote grazie al suo primogenito Giammauro Berardi, che con la sua compagna ha concepito la splendida creatura. Ora il settimanale Chi, nonostante l’enorme riservatezza della famiglia, è stato in grado di ‘rubare’ degli scatti. In queste immagini possiamo vedere lei, Giammauro con la neo mamma, nonché l’altro figlio della presentatrice, Emanuele. E ovviamente il passeggino con la bambina accolta da pochissimo.

D’Urso e la sua famiglia sono stati paparazzati nel corso di una meravigliosa domenica, trascorsa a Milano ed esattamente le parco giochi di Sempione. Non è stato possibile vedere in viso la neonata, che è stata coperta quasi integralmente. Ma abbiamo finalmente scoperto che il papà è Giammauro, dato che Barbara non aveva nemmeno riferito chi dei due figli fosse diventato papà. Lei aveva solamente detto alla Toffanin: “Sono molto felice, ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima. Sono completamente pazza di lei”.

Chi ha scritto integralmente su Instagram, a proposito di Barbara D’Urso: “Per la prima volta Chi vi mostra Barbara D’Urso in una veste inedita e dolcissima: quella delle nonna. La conduttrice ha trascorso il sabato al Luna Park con i due figli, la compagna del primogenito e la nipotina nata da pochi mesi…una nonna col cuore”.