Momenti di grande imbarazzo durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara D’Urso è in onda ogni pomeriggio e come sempre sono tanti gli argomenti trattati dalla conduttrice. Da due edizioni, ormai, oltre al gossip si parla di argomenti più seri come politica, cronaca e inchieste.

Nel 2021, infatti, la rete ammiraglia aveva chiesto a Barbara D’Urso un cambio di passo. Così è arrivata una nuova versione di Pomeriggio 5 più in linea con le attuali esigenze d’ascolto. In questi due anni il programma di Canale 5 ha letteralmente mutato pelle. Sigla diversa, studio e grafica nuovi per dare una sorta di taglio al passato fatto solo di gossip e personaggi provenienti dal mondo dei reality show e dei social.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ferma Marco Bellavia: “Non puoi dirlo”

“Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque”, aveva spiegato la D’Urso e Sorrisi e canzoni tv. E radicale cambio anche nel look della conduttrice, che ha abbandonato paillettes, colori choc e accessori esagerati per un abbigliamento più ricercato e sobrio, in linea anche con gli argomenti più seri di cui tratta. Ovviamente una parte del talk è incentrata sul gossip.

Il gossip a Pomeriggio 5 è sempre stato il fulcro e ovviamente Barbara D’Urso non ha abbandonato del tutto la cronaca rosa. Nel blocco dedicato proprio a questo argomento la conduttrice ha ospitato Marco Bellavia. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha parlato del flirt Sheila Capriolo. Da lì il vippone ha accusato la donna di essere uscito con lui allo scopo di avere visibilità svelando che poco prima aveva fatto i provini per partecipare a Temptation Island.

Che bel clima c'è a casa Mediaset devo dire pic.twitter.com/aDRWUUVS1B — giove (@sonosaziato_) February 22, 2023

Marco Bellavia non ha fatto in tempo a pronunciare il nome del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che la conduttrice lo ha stoppato. “Non si parla di altri programmi televisivi, grazie”, lo ha ammonito immediatamente Barbara D’Urso scatenando l’ironia e i commenti sui social. Da tempo si parla della rivalità della D’Urso con la De Filippi e questo sarebbe l’ennesima dimostrazione della ‘faida’ di Mediaset.