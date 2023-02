“Mi ha fregato”. GF Vip, Marco Bellavia: verità choc dopo la rottura con Pamela Prati

Marco Bellavia in lacrime. Negli ultimi mesi sembra che le felicità abbia nuovamente bussato alla sua port e molti fan hanno fatto il tifo per lui, poi la notizia della rottura con Pamela Prati e la dura verità scritta in una lettera sulle pagine della rivista DiPiù.

Rottura tra Marco Bellavia e Pamela Prati, il duro sfogo dell’ex gieffino: “Quello che mi ha fatto è diabolico, senza ritegno e senza educazione alcuna”. Il riferimento è per Sheila Capriolo, ex fiamma del conduttore di Bim Bum Bam che dopo essersi trovato a cena con lei sarebbe stato baciato a sorpresa. Peccato che il momento è stato subito paparazzato finendo sotto gli occhi di Pamela.

Leggi anche: “È già pazzo di lei!”. Marco Bellavia, è amore sotto la luce del sole: chi è la nuova fidanzata





Rottura tra Marco Bellavia e Pamela Prati, il duro sfogo: “Diabolico e senza ritegno”

Marco Bellavia dopo quel bacio e le conseguenze inevitabili a cui è andato incontro insieme a Pamela Prati ha sottolineato: “Da ora in avanti desidero che tra noi ci sia e permanga la giusta distanza, per dimostrare che non ho alcun interesse nei suoi confronti”, per poi aggiungere e specificare che: “Non ho colpe. Non avevo alcun interesse a baciarla. E’ stata lei a spingere le sue labbra sulle mie”. Ma non finisce qui perché Marco Bellavia racconta anche un retroscena.

“Nel 2016 aveva cercato di organizzare un servizio fotografico con me”, ha rivelato per poi tornare sui fatti attuali: “Non mi sono immediatamente ritratto”, ammette ripercorrendo con la memoria il momento del bacio. Purtroppo però Pamela Prati non ha per nulla gradito l’accaduto e ha deciso di allontanarsi da lui. Una decisione che non poteva che recare molto dolore a Marco: “Spero che possa capire che sono stato tratto in inganno, che il mio è stato un momento di debolezza“, ha ammesso senza troppi giri di parole.

E sempre a proposito del bacio, Pamela Prati ai microfoni di Turchesando ha rivelato: “Sono rimasta pietrificata e senza parole. L’avevo visto strano negli ultimi tempi ma si era giustificato dicendomi che aveva un figlio di 15 anni che doveva seguire. Le foto poi che ho visto in diretta si commentano da sole”.