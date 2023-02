La fidanzata di Marco Bellavia ha un nome. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore e grazie al settimanale Chi sappiamo chi è la donna che gli ha fatto girare la testa. Il conduttore è stato uno dei concorrenti più discussi del GF Vip 7 e ha deciso di abbandonare il gioco a causa dei suoi problemi psichici.

“Oggi sto molto bene. Sono stato male in quei giorni nella Casa. Non ho un problema di base, come tanti hanno diagnosticato”. Uscito dalla Casa, Marco Bellavia aveva parlato di uno scompenso emotivo: “Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo. Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente”.

La fidanzata di Marco Bellavia, l’ex GF Vip sta con Sheila

Uscito dalla casa del GF Vip 7 sembrava che Marco Bellavia e Pamela Prati avessero intenzioni molto serie. “Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco”. Pamela Prati ha voluto condividere il tenerissimo gesto sui social dell’ex vippone quando aveva saputo della positività al Covid della Prati e aveva pubblicato il biglietto in una Instagram Stories commentando: “Un uomo d’altri tempi”.

Eppure non tutti erano convinti delle vere intenzioni dei due. “Marco e Pamela? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice per loro, ma all’inizio un po’ di dubbio l’ho avuto, penso come tutti quanti”, aveva commentato Eliana Michelazzo. La storia tra i due, sempre che sia nata, è naufragata e ora Marco Bellavia ha una nuova fidanzata.

La fidanzata di Marco Bellavia ha un nome. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì primo febbraio, in atteggiamenti intimi. I paparazzi hanno beccato i due anche a baciarsi e a scambiarsi teneri sguardi. La donna che ha fatto girare la testa a Marco Bellavia si chiama Sheila. Si tratterebbe di una storia nata all’improvviso e sembra che il conduttore sia già pazzo di lei.