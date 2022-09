Marco Bellavia: età, altezza, peso e curiosità. Attore, conduttore televisivo, imprenditore ed ex modello italiano, Marco Bellavia è diventato famoso negli anni Ottanta. Ancora giovanissimo recita in Love Me Licia, la serie televisiva Fininvest con protagonista Cristina D’Avena. dove interpretava il ruolo di Steve, il tastierista della band Bee Hive, personaggio presente anche nei sequel Love Me Licia (1986), Licia dolce Licia (1987), Teneramente Licia (1987) e Balliamo e cantiamo con Licia.

Diplomato al liceo classico, Marco Bellavia ha frequentato la facoltà di Scienze all’Università di Milano ma, dopo 3 anni con scarsi risultati, ha deciso di abbandonare definitivamente gli studi. Prima modello, poi il successo nel 1986 grazie alla serie Love Me Licia al fianco di Cristina D’Avena.





Marco Bellavia: età, altezza, peso, moglie, figlia, Licia

Dopo la fortunata serie televisiva che ha lanciato anche Cristina D’Avena, Marco Bellavia è stato conduttore di Bim Bum Bam, il programma televisivo italiano trasmesso dal 1981 al 2002 su Canale 5, in fascia pomeridiana, e rivolto ai bambini con servizi, giochi e soprattutto la messa in onda di cartoni animati. Nel 2001 ha partecipato alla trasmissione Forum e nel 2002 ha partecipato, nella veste di “piccione viaggiatore”, alla trasmissione Stranamore.

Nel 2005 ha lavorato per il Gambero Rosso conducendo il programma Show Food. Tra gli hobby, oltre alla recitazione e in generale a tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, è un grande appassionato di sport e pratica ciclismo. Capitolo amore: negli anni Novanta Marco Bellavia è finito al centro del gossip per la sua frequentazione con la showgirl e conduttrice Paola Barale. La loro relazione è durata tre anni, dal 1992 al 1995. Il grande amore arriva qualche anno dopo, quando conosce una ragazza che nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Marco Bellavia è sposato con Elena e dalla loro relazione, nel 2007, è nato il loro primo e unico figlio Filippo, che spesso appare nei post del suo profilo Instagram. Nel 2022 è entrato nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Marco Bellavia è nato il 9 dicembre del 1964 a Milano. La sua altezza è di circa un metro e ottanta centimetri per un peso di circa settantotto chili.

