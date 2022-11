Pamela Prati è uscita dalla Casa del GF Vip: è stata eliminata dal pubblico al televoto, ha preso meno voti dei colleghi: il 27% contro il 38% e il 35% dell’influencer Giaele De Donà e del giornalista Attilio Romita. Per l’ex ballerina del Bagaglino si è trattato di un ritorno in tv dopo le polemiche per il caso Mark Caltagirone. Si è rimessa in gioco e il pubblico ha anche apprezzato il suo sforzo. Alla fine si è dovuta arrendere al televoto contro vipponi probabilmente più forti di lei.

In Casa è nata una grande amicizia, un feeling particolare con Marco Bellavia, che ha dovuto abbandonare il gioco a causa di problemi che riguardano la sua salute mentale. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha speso parole dolci per Pamela Prati che ha sempre ricambiato il grande affetto tanto che, quando ha fatto rientro in studio, ad attenderla c’era proprio Marco Bellavia che le ha regalato un appassionato bacio sulle labbra, con tanto di giravolta. “Sono stravolto”, il commento di Alfonso Signorini davanti ai due che non sembrano volersi staccare. ”Sei stata davvero brava, anche se avrei voluto vederti ancora dentro”, le dice invece Marco Bellavia. “Beh ma adesso usciamo noi”, la promessa della showgirl.

Leggi anche: Pamela Prati, sorpresa dopo il GF Vip 7: la foto che fa sognare il pubblico





Pamela Prati, i fiori da Marco Bellavia: “Uomo d’altri tempi”

Insomma si sta formando una coppia che neanche il Covid riesce a separare. Infatti anche Pamela Prati è risultata positiva: “Dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo”, si legge in un post. “Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata – aggiunge – Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”.

Marco Bellavia continua a pensare a Pamela Prati e nonostante l’ex ballerina sia in quarantena e i due non possano vedersi, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha inviato dei fiori all’ex vippona con un biglietto in cui esprimeva tutto il suo calore: “Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco”. Pamela Prati ha voluto condividere il tenerissimo gesto sui social in una Instagram Stories: “Un uomo d’altri tempi”. Eppure non tutti sono convinti che sia vero amore: la voce fuori dal coro è quella di Eliana Michelazzo che a Casa Pipol avrebbe commentato la presunta storia d’amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati.

“Marco e Pamela? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice per loro, ma all’inizio un po’ di dubbio l’ho avuto, penso come tutti quanti”. Eliana Michelazzo ha espresso un giudizio negativo anche su sul carattere di Pamela Prati: “Io le ho scritto su Instagram per parlare molto prima del Grande Fratello, ma non mi ha mai risposto. Io non c’entro niente, tutto partiva da una persona sola, io sono una vittima. E questo lo dirò anche in tribunale. Come l’ho detto a Verissimo da Silvia Toffanin”.