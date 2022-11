Voleva andare a casa e c’è riuscita: alla fine Pamela Prati è l’eliminata della 16esima puntata del GF Vip 7, dove ad attenderla c’era Marco Bellavia. La showgirl sarda che la scorsa diretta si era arrabbiata con Alfonso Signorini perché si sentiva trascurata è stata votata solo dal 27% del pubblico, che ha preferito risparmiare Giaele De Donà e Attilio Romita (rispettivamente 38% e 35% le percentuali).

Alla fine della puntata, poi, le nuove nomination: a finire al televoto sono stati Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, George Ciupilan e Wilma Goich. Ma torniamo alla Prati, che dopo l’uscita dalla Casa corre in studio da Alfonso Signorini. E da Marco Bellavia, che da qualche settimana è tornato al GF Vip 7 desideroso di poterla finalmente riabbracciare.

Leggi anche: “Non provarci mai più!”. GF Vip, Sonia Bruganelli stavolta sbrocca (di brutto). Fuori gli artigli: VIDEO





Pamela Prati Marco Bellavia: l’incontro e il bacio al GF Vip 7

Inizialmente Pamela Prati viene accolta solo da Signorini, oltre che dagli applausi del pubblico in studio. Il conduttore fa un bilancio della sua esperienza e si dice soddisfatto che sia riuscita a raccontare almeno in parte il suo passato. Segue un breve scontro con le opinioniste ma poi arriva il momento Marco Bellavia.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam spunta dalla passerella e corre incontro a Pamela Prati, che gli salta al collo e gli regala un appassionato bacio sulle labbra, con tanto di giravolta. “Sono stravolto”, il commento di Alfonso Signorini davanti ai due che non sembrano volersi staccare. ”Sei stata davvero brava, anche se avrei voluto vederti ancora dentro”, le dice invece Marco Bellavia. “Beh ma adesso usciamo noi”, la promessa della showgirl.

“Baciatevi allora”, suggerisce a quel punto Signorini. “Ci dobbiamo baciare ancora?”, la domanda di Bellavia, che non nasconde il suo disagio per la situazione. E infatti poco dopo aggiunge: Sembra UeD”. Ma in ogni caso ribacia Pamela Prati sulle labbra, a favore di telecamera e con in sottofondo la colonna sonora de ‘Il tempo delle mele’. Pochi telespettatori hanno creduto a questa scena. Molti, a leggere i commenti, erano “Imbarazzati per loro”.