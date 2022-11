Duro confronto tra Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli al GF Vip 7. L’opinionista in studio infatti, non ci ha pensato due volte per dire cosa pensa della vippona. Tutto è successo a seguito dopo che Alfonso Signorini aveva iniziato a parlare del rapporto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Qualcuno ricorderà infatti che la Fiordelisi ha avuto modo di rivedere il suo ex fidanzato Gianluca, per cui ha speso non poche lacrime.

A quel punto tanti dei concorrenti del GF Vip 7 hanno iniziato a pensare che il tutto sia frutto di un piano ben studiato. Ovviamente, la Fiordelisi ha smentito ed Edoardo ha preso prontamente le sue difese. Tuttavia il padrone di casa ha ribadito che anche per una parte del pubblico risultato tutto poco credibile. Ed eccola l’alzata a centro aerea che aspettava Sonia Bruganelli che di certo non gliele ha mandate a dire.

“Secondo me è rimasta in silenzio perché aveva paura di quello che poteva dire Gianluca. Io vi devo dire una cosa: sono rimasta sconvolta e toccata nel vedere il padre che entra nella Casa e dice ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’. sinceramente è come dire: fuori funzionano i Donnalisi, quindi Antonella siccome hai lasciato il tuo fidanzato che a noi non faceva, perché volevi farti questa storia…”.

E ancora: “Antonella aveva parlato con qualcuno dicendo ‘adesso ci shippano, vediamo come escono insieme i nostri cognomi’. Tu a noi ci azzittiresti tutti se dimostrassi che non riusciresti davvero fare a meno di questo ragazzo”. Subito dopo Antonella ha risposto a tono alla Bruganelli, quasi paragonandosi a lei. Questo non poteva di certo essere accettato dall’opinionista che ha risposto: “Non ti devi nemmeno avvicinare o paragonare a me! Te lo dico anche in inglese: Do not compare yourself to me. You’re not on my level”.

Applausi e risate in studio. Poco dopo Donnamaria ha provato a dire la sua: “Se io paragonando i sentimenti per lei con quelli che ho provato per persone con cui sono stato anni, quelli per Antonella sono più forti. Alle teorie complottiste dico che se, non dovesse andare, non andrà. Ho superato di peggio”. Se lo dice lui.

