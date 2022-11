Paura per Alfonso Signorini. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita si aggiunge all’elenco dei positivi al Covid del GF Vip 7 un altro concorrente. Pamela Prati, eliminata dalla casa nei giorni scorsi, ha ha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al tampone.

“Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. – ha scritto la showgirl. – Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”.

Leggi anche: “Ve lo avevo detto”. Covid al GF Vip 7, interviene Matteo Bassetti: messaggio forte e chiaro





Paura per Alfonso Signorini. Rischio Covid dopo il bacio con Pamela Prati

“Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami”, ha scritto Pamela Prati. Dopo l’arrivo del Covid nella casa del GF Vip 7 il televoto è stato sospeso. In queste ore c’è paura per le condizioni si salute di Alfonso Signorini.

La puntata del Grande Fratello, prevista per lunedì 14 novembre, è a rischio. O meglio, dovrebbe andare in onda, ma fino a quando non si sapranno notizie certe di Alfonso Signorini la situazione è ancora in forse. Il conduttore, infatti, era stato baciato in dalla showgirl poco dopo l’eliminazione e l’arrivo in studio e ovviamente è a forte rischio contagio.

io voglio un blocco domani sera sul covid 19 a turno faranno i tamponi stile vuoi uscire oppure no per il prolungamento chi è positivo esce dalla porta rossa 50% di share alfonso che apre la puntata “stasera staniamo gli immuni benvenuti al gf vip”pic.twitter.com/E2Fowhnd4T — poliedrico (@salvatrash1) November 13, 2022

Paura per Alfonso Signorini e non solo. Durante la puntata del GF Vip 7 di giovedì 10 novembre, Pamela Prati aveva baciato sulla bocca anche Marco Bellavia. Intanto, ad accusare sintomi nella casa c’è anche Antonino Spinalbese che ha messo tutti in allarme riferendo di non sentire i sapori. I tamponi, però, hanno dato tutti esito negativo al momento. Stessa cosa per Alberto De Pisis. A quanto pare anche il vippone ha detto di non sentire gli odori, mentre Daniele ha chiesto ai concorrenti di stargli lontano e sta usando una bandana come mascherina.